一名人夫淚訴，他對老婆一見鍾情，交往一年後就結婚，婚後馬上就有了孩子，夫妻感情目前仍如膠似漆，但日前出差卻意外揭發一個殘酷的真相，在滑色情網站「本土區」時，竟然看到老婆是12部謎片的女主角，讓他當下恨不得趕快衝回家，要老婆跟他說清楚，不然實在無法跟她繼續下去。

原PO在「爆料公社」APP匿名表示，剛認識老婆就認定對方是真命天女，交往第1年結婚，第2年生下小孩，自認是個幸運的男人，直到這幾天出差才發現老婆的黑暗過去。

原PO那天與老婆、寶寶視訊報平安後，一人在飯店瀏覽色情網站，結果瞄到一個熟悉的身影神似老婆，「臉幾乎一模一樣，只是感覺比較年輕，說雙胞胎也不為過」，接著看到影片中女主角的「胸前與大腿內側的痣，跟我老婆在同一個位置」，這時才確定性愛片中的女主角，就是老婆本人。

原PO後來又在該色情網站的「本土區」，找到12部老婆的影片，雖然都是年輕時拍的影，但實在很難接受，於是PO文問網友下一步該如何走？

網友看到貼文紛紛留言「如果是婚前就算了！誰沒有過去？說不定她覺得遇到你是她最幸福的時候，過去都是個屁」、「連結直接Line給她，然後看她怎麼解釋，如果是前男友流出的就一起去報警」、「12部視頻是跟同一個男人，還是不同男人？」。