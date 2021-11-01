被喻為「中國天眼」、位於貴州的500米口徑射電望遠鏡（FAST）一向是國際天文物理學界關注的全球最尖端觀測設備，近日大陸中科院院士武向平又透露，中國將繼續啟動建設另外5座500米口徑的射電望遠鏡，與現有的FAST組成一個巨型陣列，建成聯網後，此一巨型天眼陣列將領先世界50年。

據《環球時報》報導，在10月31日世界頂尖科學家少年英才交流對話會上，中科院院士武向平透露了上述重要訊息。他說，「沒有大國重器，你說話的地位是非常非常差的，而天文學是靠大裝置來說話的。過去我們國家說話都是靠別人說，現在是我們有望遠鏡，今年10%給全世界開放，這個事情的效果就非常好。」

報導指出，目前位於貴州的FAST是全世界最大單口徑射電望遠鏡，是大陸自主設計建造，它是目前最靈敏的射電望遠鏡，有非常強的聚光能力，能夠接收到100多億光年以外的電磁訊號。

武向平說：「正因為有了這樣一個望遠鏡，在過去2年內取得了非常重大的發現，巨大地提升了我國射電天文的地位，目前沒有任何國家可以比。」展望未來，武向平認為，目前的「天眼」還不夠大，「還能建更大的」。

FAST位於貴州省平塘縣的一處喀斯特洼地中，直徑500m，佔地面積約30個足球場大，天頂覆蓋角度為40°，工作頻率為70MHz－3GHz，是世界上僅有的規模最大，也是最靈敏的巨型射電望遠鏡，其已被列入中國9大科技基礎設施之一。