電動車新創公司Rivian Automotive與Lucid Group近日將首批電動車交付到客戶手中，這是兩家公司複製特斯拉（Tesla）成功模式的重要里程碑。兩家公司經歷上市申請與交車後，再計劃擴大產能。

Lucid 7月透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併借殼上市，9月在亞利桑那州打造首款純電動車，並於10月底開始交貨。

獲得沙烏地阿拉伯主權財富基金投資的Lucid，瞄準高階豪華電動車市場，該領域恰恰是特斯拉的主場。Lucid的Air電動車售價7.74萬美元起跳，10月底出貨的頂級版車款售價高達16.9萬美元。

此外，得到福特汽車與電商巨擘亞馬遜金援的Rivian，亦於10月底開始交付首款電動皮卡R1T。Rivian近日透露將在美國興建第二座組裝廠的計畫，以便擴大產能。

Rivian 10月初提出上市申請，計劃在那斯達克證交所上市，股票代號為「RIVN」。Rivian在7月最新一輪募資的估值為276億美元。

交車不僅讓Rivian與Lucid達成重要里程碑，而且能在眾多新創電動車同業中增添贏面。兩家公司亦計劃提升產能。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）表示，下一個挑戰是增加工廠產出，以提升銷售。Lucid計劃在2021年底前生產約575輛電動車，2022年產量將提升至2萬輛。

在資本密集的汽車產業，不乏新創公司起飛然後跌跤案例，Rivian與Lucid在首款電動車出貨之前，已投注巨額資本。

Lucid在2021年上半年虧損36億美元，而Rivian自2020年初自2021年6月底止，開支高達20億美元。

分析師表示，兩家公司最大的挑戰之一，便是克服量產的難題。此外，Rivian和Lucid也得迎戰口袋更深的汽車製造商，同時還必須建立品牌知名度。