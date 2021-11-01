北京市今天（11月1日）召開第253場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。北京市疾控中心副主任龐星火通報北京市最新疫情消息稱，11月1日0時至14時，北京新增1例本土新冠肺炎確診病例，在昌平區，此前曾做過5次核酸均呈陰性。其共同居住的4名家庭成員中，已有3人確診。

據《北京青年報》報導，這名確診病例現住在昌平區北七家鎮宏福苑小區，為10月24日已通報確診病例的丈夫，也是10月28日已通報確診病例的兒子。10月22日進行集中隔離，10月22日、24日、25日、26日和28日核酸檢測結果均為陰性，10月31日核酸檢測結果為陽性，已轉至定點醫院隔離治療，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，11月1日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。目前其共同居住的4名家庭成員中，已有3人確診。該病例在進入集中隔離點9天後發病並採樣檢測陽性，根據國家及北京市相關管理方案，無新增密切接觸者。

★昌平關停303家棋牌室、棋牌室 仍有個別商戶違規聚眾打牌 已行政拘留26人

北京市昌平區副區長佟立志在發佈會上表示，昌平區關停了全區303家棋牌室、麻將館，但仍有個別商戶違反規定，聚眾打牌。目前公安部門已依法查處相關案件4起，行政拘留26人。

★北京：本輪疫情累計報告本土病例31例 其中確診病例29例

北京市疾控中心副主任龐星火表示，截至目前，本輪疫情全市累計報告本土病例31例，其中確診病例29例、無症狀感染者2例。

★北京機場、車站等交通樞紐加強排查 有相關旅居史人員要及時報告

北京市疾控中心副主任龐星火提醒市民，全市各賓館、酒店、民宿等提供住宿的單位，機場、車站、進京卡口等交通樞紐要加強排查管控，嚴格落實測溫驗碼，發現有中高風險地區或報告確診病例所在地區旅居史的來（返）京人員，要及時報告，落實相關管控措施。

★北京衛健委：有流行病學史的發熱門診患者 未排除感染前閉環管理

北京市衛健委副主任李昂表示，市衛健委要求各醫療機構對發熱門診掛號就診的患者，第一時間進行核酸檢測，盡快安排相應檢查。對有流行病學史的患者，在等待檢查、檢驗結果期間以及未排除新冠肺炎病毒感染之前，採取嚴格管理措施，實行閉環管理，限定其活動範圍，督促做好自身防護，在等待檢查檢驗結果期間以及未排除新冠病毒感染之前，告知患者不得自行離開及自行離開的後果。