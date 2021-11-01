古代人將璀璨的星空聯想成星座，並編出一個個動人的神話故事。既然如此，現代天文學同樣可以發揮想像力，將星雲聯想成著名怪獸「哥吉拉」。

生活科學(Live Science)報導，加州理工學院天文學家羅伯特·赫特 (Robert Hurt) 正在整理史匹哲太空望遠鏡(Spitzer Space TelescopeSST)的照片，他有時也會對這些照片發揮想像力，然後在編目時取上有趣的名字。他最近將人馬座方向的濃密星雲取名「怪獸」( Monster)。

赫特解釋說：「我不是在尋找怪物，只是偶然瞥見以前瀏覽過很多次的天空區域，然後突發奇想對一小塊地區加以放大，發現這塊星雲的細節相當豐富。於是我發現以前沒有看到的東西，是個對著我咆哮的哥吉拉。」

加州理工學院天文學家 赫特把星雲聯想成哥吉拉。(圖/NASA/JPL-Caltech)

這張星雲照片已被加到史匹哲的天文 Web App 中，網友可以自己在這些美麗的星雲圖片上，勾勒自己的想像力。

史匹哲望遠鏡於2003年發射，採用紅外線波段，與可見光波段的哈伯望遠鏡(Hubble Space Telescope)、X光波段的錢德拉望遠鏡(Chandra X-ray Observatory)並稱「太空望遠鏡三傑」，為近代天文學貢獻了相當多的資料。

史匹哲已於 2020年1月退役，但是17年的服務歷程，留下了大量的照片需要整理，這也就是赫特正在進行的工作。的圖像為科學家們留下了大量數據需要梳理。紅外線波能比可見光看到更多的細節，準備發射的韋伯望遠鏡也是紅外線波段。

美國航太總署表示，這張星雲照片位在人馬座方位，那裡正是銀河系核心的方向，因此高濃度星際雲氣特別多。藍色和青綠色在可見光波段是看不到的，它們是恆星發出的紅外線波長。綠色代表的是灰塵和有機碳氫化合物分子。其中看起來像雙眼的紅色區域，是被恆星或是超新星爆炸加熱後的雲氣。

左下方的明亮區域，赫特將其想像為哥吉拉伸出的爪子，那是一塊名為 W33 的恆星形成區，有一些尚未清除周圍氣體和塵埃的新生恆星。