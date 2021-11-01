許多人喜歡在便利商店買咖啡，而且超商又常常推出優惠，有網友表示，之前超商辦活動，集點扣點數可以換咖啡半價，還可以寄杯，換算下來一杯才15元，好奇這樣到底有甚麼賺頭？不料有內行人透露利潤驚人，而且還可以提前拿到現金，反而賺更多。

一名網友在《PTT》指出，他記得之前超商有辦一個活動，集點扣點數可以換咖啡半價，還可以寄杯，算下來一杯才15塊。他的鄰居因而一口氣寄了200杯，覺得比買豆子自己泡還便宜，而且還不用洗杯具。

原PO說，星巴克一杯咖啡最便宜也要80、90元，好奇詢問超商寄杯咖啡一杯15元要賺什麼？貼文一出引起熱議，網友則紛紛回應「你真的以為咖啡成本很貴嗎？」、「成本不到5元，你買的是機器使用費」、「豆子比濾掛咖啡成本還低」、「賺10塊以上」。

有內行網友分析，便利商店咖啡豆的成本比你想像中便宜，搞不好只有1-2塊，一杯15塊扣掉成本也不會虧，還是賺你13塊，利潤驚人，而且寄杯或儲值一次花成千上萬的人都有，光是提前拿到的現金流就賺爆了，此外，期限一到，你若還沒換完反而讓他賺更多，再加上去便利商店除了買咖啡，通常還會買別的東西，直呼「現在知道賣喝的多削了吧」。