據央視網報導，中國國家主席習近平昨天（10月31日）晚間在北京繼續以視頻方式出席G20二十國集團領導人第16次峰會，重點闡述對氣候變化、能源、可持續發展等問題的看法。習近平指出，氣候變化和能源問題是當前突出的全球性挑戰，事關國際社會共同利益，也關係地球未來。

習近平呼籲，國際社會合力應對挑戰的意願和動力不斷上升，關鍵是要拿出實際行動。第一，採取全面均衡的政策舉措。必須統籌環境保護和經濟發展，兼顧應對氣候變化和保障民生，主要經濟體應該就此加強合作。第二，全面有效落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》。要堅持聯合國主渠道地位，以共同但有區別的責任原則為基石，以國際法為基礎，以有效行動為導向，強化自身行動，提升合作水平。第三，加大對發展中國家支持力度。二十國集團成員應該率先促進先進技術推廣運用，發達國家也要切實履行承諾，為發展中國家提供資金支持。

習近平強調，過去15年，中國碳排放強度大幅超額完成2020年氣候行動目標。中方將陸續發佈重點領域和行業碳達峰實施方案和支撐措施，構建起碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系。持續推進能源、產業結構轉型升級，推動綠色低碳技術研發應用，支持有條件的地方、行業、企業率先達峰，為全球應對氣候變化、推動能源轉型的努力作出積極貢獻。

習近平指出，當前，新冠肺炎疫情延宕蔓延引發多重危機，國際社會多年積累的發展成果遭受嚴重侵蝕，發展中國家面臨前所未有的衝擊和考驗。新冠肺炎疫情再次昭示，各國命運相連、利益相融，是人類命運共同體。促進發展中國家可持續發展，將造福有關國家人民，也事關整個人類和地球的前途和命運。

習近平強調，中方近期發起全球發展倡議，呼籲國際社會加快落實聯合國2030年可持續發展議程，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。二十國集團在這方面要凝聚共識，加強行動。

第一，堅持發展優先，貫徹以人民為中心理念。要將增進人民福祉、實現人的全面發展作為出發點和落腳點，把發展合作置於全球宏觀政策協調和二十國集團議程的突出位置，著力解決貧困、發展不平衡等問題。

第二，堅持行動導向，推進務實合作。要加大發展投入，重視發展中國家需求，在減貧、糧食安全、工業化、互聯互通等重點領域加強合作。中方今年9月成功舉辦了國際糧食減損大會，願繼續通過二十國集團平台，貢獻更多中國智慧和方案。

第三，堅持互利共贏，構築夥伴關係。要支持聯合國發揮統籌協調作用，深化全球發展夥伴關係，構建全球發展命運共同體。發達國家要切實履行發展援助承諾，為發展中國家提供更多資源。中方提出的全球發展倡議將同聯合國2030年可持續發展議程深入對接，共同推進全球發展事業。

峰會通過了《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》。丁薛祥、劉鶴、楊潔篪等參加。王毅作為習近平主席特別代表在義大利現場與會。