高雄城中城大火造成嚴重死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，高雄市長陳其邁1日前往中都戲院視察建築物並關心攤商搬遷及安置情形，發現中都戲院地上1樓後側外牆處剝落、部分柱子開裂，地上2樓頂部屋架系統損壞、柱子幾近全數爆裂，下令要求工務局盡速拆除中都戲院，並請經發局加速輔導及安置中都市場內攤商。

陳其邁表示，位在三民區的「中都戲院」於1966年落成，為一樓傳統市場與二樓戲院共構的建築物。目前一樓市場仍在營業使用，二樓戲院自1986年已停止營業，但建築物陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌情形，且建築物柱子爆裂、鋼筋鏽蝕嚴重，有危害公共安全之虞，為確保市民及攤商安全，要求工務局於11月5日進行拆除，同時由經發局全力輔導安置中都市場內攤商。

工務局表示，對於所有權人未依期限自行拆除，將依法處建築物所有權人6萬元以上30萬元以下罰鍰，且後續將由工務局強制拆除，拆除工程預估30天完成，拆除費用將向所有權人追償。