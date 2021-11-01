串流影音巨頭網飛（Netflix）熱門原創韓劇《魷魚遊戲》在全球刮起一陣旋風，甚至連加密貨幣遊戲平台都搶搭熱潮，推出同名遊戲，並且同步在10月27日發行遊戲專用代幣「魷魚幣」（SQUID），上周五短短24小時就大漲24倍、價格2.22美元，之後更一路高漲，根據計算，當時市值突破1.74億美元(約48.47億元新台幣)，上市已來更飆漲2300倍。然而，SQUID一度達到 2856 美元高點後崩盤，跌幅99.99%，價格幾乎歸零，主要是存放SQUID的多個地址遭到攻擊，推特官方也將其網站標誌為可疑並關閉，才導致慘劇，流動性急速緊縮。

根據加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap先前發出警告顯示，許多用戶稱無法在熱門的去中心化交易所Pancakeswap出售SQUID，這讓不少機構批評SQUID根本是個騙局。遊戲白皮書也提到，SQUID設有防拋售機制，防止不符合特定條件玩家大量拋售。Netflix強調，這個遊戲與代幣都與它們無關。

不過，根據消息指出，SQUID崩跌情況，主要是存放的地址遭到攻擊，並使用加密貨幣混幣器讓交易難以追蹤，這類Rug Pull 手段也無法調查，導致民眾持有的SQUID價格幾乎歸零。

根據外國財經媒體報導，近期包括Doge和Shiba幣也出現驚人飆漲幅度，但許多加密貨幣專家也非常反對這類資產，認為其根本就是種迷因貨幣，一旦價格如何上去，只要拋售出現，就會發生連鎖效應，最終價格跌回原本的水位。