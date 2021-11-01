新大學考招制度明年實施，大考中心表示，111學年度學科能力測驗改為3天，將於1月21日至23日舉行，今年11月2日起至16日報名，逾期不予受理。

大考中心說，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

111學年學測，數學考科分為數學A與數學B兩考科；國文考科維持分節施測，其中原國文（選擇題）調整為國語文綜合能力測驗（國綜）。調整後，辦理6考科7節次，考試天數由2天增為3天。

111年學測，1月21日考數學A及自然等兩科；22日考英文、國綜及國寫等三科；23日考數學B及社會等兩科。其中，國綜、國寫考90分鐘；英文、數學A、數學B各考100分鐘；社會、自然各考110分鐘。

111學年學測進行題型調整，各考科除原有題型外，另有混合題型或非選擇題型；混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。

答題卷也有所調整，由原分開作答之答案卡和答案卷，調整為一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，發放時會對折為A4大小。答題卷第一部分為純選擇（填）題作答劃記區，第二部分為混合題組或非選擇題作答區。答題卷第一頁右上方新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」。

成績級距微調，微調成績級距之計算，為加強精細程度取至小數第五位，第六位四捨五入。