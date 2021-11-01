台南市河樂廣場旁一間屋齡52年透天厝近日求售，卻因屋內一間套房的衛浴裝潢，僅有半套衛浴設備，引起網友關注與熱議，還被笑稱是「監獄風套房」，屋主今（1）日受訪表示來看屋的人不少，也說出會設置半套衛浴的原因。

屋主日前在租售屋網站上架，這間位在舊城區52年的透天厝老屋，開價近900萬元求售，註明有4間套房，不過其中一間套房內的浴室，沒有牆、沒有門、也沒有馬桶和洗手台，唯一衛浴設備「只有蓮蓬頭」，讓網友驚呆分享。

獨特的開放式浴室被分享到臉書，引起許多網友討論留言，「這明明就看守所」、「監獄風套房」、「房東一定很愛看監獄風雲」、「只敢開三分之一的水，用涓涓細流沖身體」、「更生人的懷舊？」、「這是船帆石的沖沙處吧」、「超越透明浴室的王者出現了」。

透天厝屋主今日受訪表示，先前房客為了照顧行動不便的長輩，才會改裝成開放式浴室，不只方便盥洗也比較安全。想賣房卻因「監獄風套房」意外爆紅，屋主也是始料未及。