老二媽為台中市西屯區及南屯區的重要文化信仰，曾榮獲薪傳獎的五洲園布袋戲大師黃文郎，為國寶大師黃海岱之孫，特別將老二媽的故事拍攝成影視布袋戲，1日舉行首映發表會，現場與會貴賓有立法委員張廖萬堅服務處處長、市議員林祈烽、市議員張耀中、台中市丹慶季媽祖會理事長廖福禎、烈美堂管理人代表廖財助等。

五洲園團長黃文郎表示，老二媽的布袋戲拍片計畫特別要感謝立法委員張廖萬堅向中央爭取經費，以及林祈烽、張耀中的協助，才能用布袋戲來詮釋老二媽的故事與精神。

張耀中說，老二媽的傳說故事版本雖有所不同，但只要是彰顯老二媽慈悲向善的精神，都應該加以鼓勵，尤其黃文郎團長特別把老二媽的故事改編成布袋戲，更是難得且有傳承意義。

林祈烽表示，老二媽的省親繞境是西屯及南屯的宗教盛事，黃文郎用布袋戲來演繹老二媽，並傳承予下一代，對於在地人來說意義重大。

烈美堂管理人代表廖財助表示，老二媽歷史悠久，還保存有清朝時期的神轎，足見老二媽信仰之源遠流長；台中市丹慶季媽祖會理事長廖福禎強調，會將老二媽意義深遠的文化保存與傳承下去。

此外，並配合五洲園團隊安排於11月9日晚間七時在烈美堂廣場舉辦戶外首映會，同時五洲園也將贈送西屯、南屯區各中小學一套「烈美少女─廖品娘」DVD，作為本土文化及藝術教材，由張廖萬堅、林祈烽、張耀中服務團隊協助發放予學校。