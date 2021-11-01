台灣的大眾交通運輸十分方便，許多上班族和學生都會搭公車或捷運通勤，不過就有網友分享親身經歷，她搭公車時，不小心開啟了手機的Airdrop功能，結果收到陌生人傳來性暗示的圖片，讓她嚇傻「我再也不收陌生人的Airdrop」。

一名女網友昨(31日)在Dcard發文表示，她下班回家搭公車的時候，突然收到一個陌生的Airdrop，她本來想拒收的，但抱持著「應該不會有人無聊亂drop吧？是不是有人需要求救」之類的想法點下接受，沒想到收到的竟是一張男女交疊的不雅照，光是看預覽圖就心頭一驚，讓原PO直接嚇傻，整路上一直感到不安。

原PO表示，Airdrop可以傳一些正能量的梗圖，但是這種性騷擾的真的很不行、真的不幽默，而經歷這次的事件後，原PO也直言「我再也不收陌生人的Airdrop」。

貼文一出引起熱烈討論，「前幾天也在捷運站收到屌照，當下超錯愕，真心覺得很糟…」、「連忙看看自己Airdrop有沒有關，嗯有關」、「關掉就好了呀…變態這麼多」、「我都傳梗圖欸，之前在捷運上跟一個人玩開了，圖戰開打」、「我記得傳過來會有一個，接受/拒絕，請大家記得按拒絕」。