美國海軍航空系統司令部剛發佈未來戰鬥機（F/A-XX）的新概念圖，它將在21世紀30年代取代現役F/A-18E/F超級大黃蜂艦載戰鬥機，但是陸媒發現，它採用了與殲-20非常相似的鴨翼和全動尾翼設計，不是才說殲-31抄襲美國F-35，怎麼現在卻是美國F/A-XX抄襲殲-20？連美媒都認為，雖然只是概念圖，但這種源自於早年YF-23隱形戰機的設計，與中共殲-20隱形戰機實在是太像了。

《環球網》報導說，最近殲-31首飛引起注意後，網上立即有人說殲-31的外形與美國F-35隱形戰「非常類似」，不料美國海軍公佈的未來戰機F/A-XX的概念圖就來打臉了——它竟然採用了與殲-20「非常相似」的鴨翼和全動尾翼設計。

在一份名為「海軍航空願景2030-2035」的非機密檔中出現一張F/A-XX的俯視圖，可以看出它採用了美軍戰鬥機中罕見的鴨翼設計。它的機尾設計可能與早年的YF-23隱形戰機相似，更類似於中共殲-20的全動式尾翼。（圖／網路）

美媒《防衛部落格》(Defence Blog)網站指出，根據美國海軍航空系統司令部的說法，F/A-XX 是一種較低成本的攻擊機，它具備更遠的打擊距離和更快的飛行速度，並結合各種被動和主動感測器和先進資料鏈。未來美國航母的艦載機將是F-35C和 F/A-XX的天下。

另一家美媒《動力》雜誌的「戰區」欄目則表示，F/A-XX 計畫的細節發表在一份名為「海軍航空願景2030-2035」的非機密檔中，其中出現了一張F/A-XX的俯視圖，可以看出它採用了美軍戰鬥機中罕見的鴨翼設計。此外，它的機尾設計可能與早年的YF-23隱形戰機類似，「或者說類似殲-20的全動式尾翼」。

美媒辯稱，由於只有俯視圖，目前並不知道這種未來戰機會不會有更傳統的雙垂尾。另一種說法是，「這可能只是個插圖」，或許只是隨意找到的戰機圖案而已，因為「該設計的許多特徵並不符合已知的隱形特性」。

報導表示，當然不能憑著一張設計圖就說美國下一代艦載機是在抄襲殲-20，畢竟大陸不能跟某些西方媒體一樣。至於美國未來艦載機什麼樣，估計在中國隱形艦載機的逼迫下，很快就能見分曉了。