日本自民黨幹事長（秘書長）甘利明因在小選區落選而請辭，首相岸田文雄（自民黨總裁）擬由現任外務大臣茂木敏充（66歲）轉任這項要職。據共同社1日報導，岸田與茂木在黨總部會談並告知此事，茂木答應了。4日黨總務會將正式決定。第二屆岸田內閣即將起步，接替茂木擔任外相的人選也亟需確定。

在10月31日的眾議院大選中，執政黨自民黨表現超出預期，雖然較原有的276席掉15席，但單獨取得「絕對安定多數」的261席。與自民黨聯合執政的公明黨則由29席增至32席，執政聯盟因此共獲得293議席，僅較原先減少12席。兩黨已確認繼續聯合執政，並商定將於10日召集特別國會。經過首相指名選舉後，第二屆岸田內閣將起步。

這次朝野政黨都有多名大老落選，包括自民黨幹事長甘利明（72歲），他在小選區敗北，後來靠比例代表名額才「復活」當選。自民黨幹事長是黨內僅次於黨總裁（黨主席）的第2號人物，現任自民黨幹事長在小選區落選則尚屬首次，甘利明因此向岸田表明辭意。

共同社指出，茂木是自民黨舊竹下派的代理會長。有分析認為，岸田為了順利運營政權，透過確保主要派系之一舊竹下派的支援來強化黨內基礎。在今年9月的總裁選舉中，茂木集結派系內多數人支持岸田。為實現岸田提出的黨改革，其團結協調黨內的手腕將經受考驗。

岸田在會談中要求茂木提供協助，使以平息新冠疫情為目標、與經濟對策相對應的2021年度補充預算案在年內成立。岸田還指示稱：「希望你具體地、大膽地推進黨改革。」

茂木曾先後擔任經濟產業相、經濟再生擔當相和自民黨政務調查會長，是自民黨內數一數二的「政策通」，周圍也有人認為其「要求標準較高」。茂木於2019年就任外務大臣，為強化日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）機制的合作而忙碌奔波，新冠疫情擴大後，還致力於口岸防疫對策等工作。