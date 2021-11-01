外交部推出「替地球充電」（A Green Promised Land）文宣短片。(圖/截取自外交部影片畫面)

「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26屆締約方大會10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。為展現台灣發展綠能、邁向2050年淨零排放的決心，外交部推出「替地球充電」（A Green Promised Land）文宣短片，向國際社會說明我國發展綠能的現況，以及共同努力對抗全球暖化的決心。

外交部發言人歐江安表示，本片為首支以全族語發音的外交部文宣影片，靈感發想於台灣原住民族傳說。片中祖母向女孩訴說過去的大洪水故事，象徵氣候變遷帶來海平面上升的苦果，並說明新誕生的人類「生於大地，取之於大地，應尊重大地」的觀念，藉以傳達使用對環境友善的綠能，既得利於大自然的循環，又減少環境污染，有助於達致永續的目標。

她說，片中同時以特效動畫，帶出我國得天獨厚的地理環境及自然資源，說明我國在地熱、風能、太陽能及洋流能等再生能源領域的進展，結尾並揭示我國「2050 淨零排放」的承諾，向世界說明台灣也正為減緩溫室氣體排放投注心力。

影片除配製中、英、日、西、法、德、俄、葡、阿、越、泰、印尼語版字幕外，也首次加製片中耆老旁白使用的阿美族語，共13語版字幕，將陸續上傳到外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube頻道、「潮台灣」臉書粉絲專頁、外交部臉書、推特及Instagram專頁。