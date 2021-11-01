近年不僅百貨、Outlet中都陸續開展美妝選品店，就連網路上也迎來了國際知名的美妝品牌進駐台灣，而美妝控期待已久的SEPHORA也終於正式進軍包含台灣在內的8個新亞洲市場，以電商方式正式登台，現在不再需要等代購，或是轉折經集運購買國外的化妝品品牌，在台灣的SEPHORA就已經可以找到Tarte Cosmetics、Huda Beauty、Fresh、Olaplex、Pixi、Sunday Riley 、Sephora Collection等品牌，而更預告明年將會有更多品牌加入。

SEPHORA即日起至11月12日將提供任何購物不限金額即享88折優惠，結賬時只要輸入代碼「HELLOTAIWAN」即可享受限時優惠折扣，前500名結帳的消費者將獲得SEPHORA Asia托特包，之後的1000名結帳的消費者可獲得一個SEPHORA品牌的口罩。（SEPHORA提供）

Sephora也把品牌知名的Beauty Pass Program引進台灣市場，客戶註冊成為白卡會員後，每次購買均可獲得積分並享受無限獎勵，透過Sephora官網進行的首次購買也可享受10%的折扣，所有訂單將統一由新加坡發貨，同步官網也將推出限時優惠折扣，即日起至11月12日將提供任何購物不限金額即享88折優惠，結賬時只要輸入代碼「HELLOTAIWAN」即可享受限時優惠折扣，前500名結帳的消費者將獲得Sephora Asia托特包，之後的1000名結帳的消費者可獲得一個Sephora品牌的口罩，首波就用雙11優惠來吸引台灣消費者的目光。