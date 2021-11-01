資深男星李㼈和老婆熊家婕婚後生下一雙子女，女兒李紫嫣如今已是17歲亭亭玉立的美少女，並繼承老爸衣缽進軍演藝圈，現是女團「PER6IX」的一員，近日她在社群網站PO穿制服的照片，自稱像「很兇的學姊」，卻因太美引來網友搶著認她當學姐。

照片中，李紫嫣披著一頭長髮，身穿白色襯衫，打著紅色格紋領帶，再搭配奶茶色針織外套，學院風的穿搭似乎多了幾分學生的青澀，同時又少女感滿滿，仙氣爆棚。李紫嫣透露，這張照片已經是好久以前在學校拍的，印象中當時還有表演，並逗趣形容自己「看起來像那種很兇的學姊」。

李紫嫣一PO制服照，立刻吸引許多粉絲留言「哪裡兇了？紫嫣明明就很可愛」、「學姊可以跟你拍照ㄇ」、「不會啊學姐看起來超Nice」、「有這種學姐也太幸運 明明就很漂亮沒有凶啦」。

李紫嫣念高二時加入6人女團「PER6IX」，因為外型亮眼加上星二代光環，讓她一出道就受到矚目，和爸爸李㼈一起上節目後，大家更是搶著認李㼈當岳父，而李㼈也曾吐露對女兒的擔憂，表示最怕女兒遇到不好的男人，至於能接受女兒幾歲出嫁，李㼈猶豫個幾秒，列出兩個條件「成年、那男的要是對的人」，就算18歲就要嫁適合結婚的對象也OK，認為什麼時間遇到什麼人就是最好的安排。