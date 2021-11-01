全球晶圓代工龍頭台積電成功表現，也讓世界看到台灣，也讓台積電成為名符其實的護國神山，半導體教父、台積電創辦人張忠謀也在過去經營台積電的時候，強調以「成為大家的代工廠」(Be Everyone’s Foundry)為台積電策略的核心。對此，財信傳媒董事長謝金河在節目提到，有一次他跟張忠謀吃飯，問到為何台積電能成功，最重要的元素是什麼？張忠謀只有吐1個字，叫trust（信任）。

謝金河在《數字台灣》節目提到，如今台積電在全球半導體產業的重要地位，已經被全球各國看見，他回憶曾經問及張忠謀，台積電能成功的重要元素，對方回應就是trust（信任）。謝金河表示，張忠謀這1個字，到今天為止，還是禁得起時代考驗，台積電能夠讓別的國家不會感覺到威脅感，每個廠商願意將訂單交給台積電，台積電都能夠很忠誠的幫你生產。

謝金河表示，美國這個時候就可以把台積電當夥伴，中國也不太敢得罪台積電，這個是台積電能在全球半導體產業鏈，能夠屹立不搖，這是非常重要的關鍵。

張忠謀在10月26日的台灣玉山科技協會20週年慶祝大會晚宴演講簡報拿出一份資料，為他於1998年為台積電唯一手寫的發展策略，評估方法有十幾條，唯一「不做」的是低價策略。

張忠謀指出，台積電商業模式是以「客戶是誰」為定，不是「產品是什麼」為定，台積電的商業模式是半導體製造服務，客戶是「別的半導體公司」，所以他最常做的事情是到歐美各地拜訪客戶，因為客戶要的是真正的技術支援和進步，唯有接近市場、保持和客戶互動，才能做好生意。

張忠謀表示，當年他從美國來台灣，沒有帶班底，德儀的老同事認為這樣很難做事，但張忠謀認為，台灣在製造生產方面的良率優勢，讓他能向國際客戶交代，台積電因技術導向的客製化產品很有競爭力，因此能成為全球供應鏈不可或缺的一環。