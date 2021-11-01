國民黨全力備戰年底4大公投，日前更在凱道舉行「公投萬聖節」活動，盼送4大公投跨過終點線，但卻遭綠營嘲笑看起來很寒酸。對此，國民黨台北市議員游淑慧看到綠委陳亭妃在戲劇中客串媽祖後直言，民進黨吃國家的、用國家的，卻嘲笑別人寒酸、撐不久，但要記得囂張沒落魄的久，1218等著民意反撲吧！

游淑慧1日在臉書上表示，我們魷魚遊戲的Cosplay，只能在馬路上自嗨、直播，反觀執政黨的大立委，心血來潮就能在電視劇豪華客串。而執政黨那些大立委和側翼，這兩天還一直在「嘴秋」羅智強撐不久，嘲笑我們寒酸，但以前的民進黨號稱草根政黨，說自己都是赤腳拼搏，經過兩次執政後，多了一堆權貴跟政二代，還找得出一個像羅智強一樣草根和韌命的人嗎？自己沒當兵，還質疑人家能不能保台？

游淑慧質疑，民進黨自己吃國家的、用國家的，卻嘲笑別人寒酸、撐不久，權力大如天、資源多如海， 辦活動想要提供雙主菜便當也行有餘力，但老人家常講一句話「囂張沒落魄久」，「笑就笑吧，1218等著民意的反撲吧！」

對於陳亭妃在戲劇中客串媽祖出鏡，游淑慧言，平平都是六年級生，還是滿意自己的300元搞定的扮裝，並反問陳亭妃，「有問過媽祖的感受嗎，讓媽祖自由」。而游淑慧的貼文也釣出同黨高雄市議員邱于軒留言，「萬聖節剛過，不要綁架媽祖了！亭妃阿姨」。