解放軍機擾台不斷，國防部長邱國正日前在立院直言，兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻時刻，指出目前解放軍已有犯台的能力，並推測2025年具備全面攻台的可能性。對於兩岸是否真有可能開戰，曾任馬政府時期總統府副秘書長的國民黨台北市議員羅智強直言，現在兩岸關係被蔡英文總統和民進黨這幾年搞下來，還有人有辦法說出「絕對不會」這4個字嗎？

國民黨副秘書長、台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

邱國正10月28日赴立院進行「臺海軍事緊張升高對國防戰備之影響」專案報告，並且備詢。邱國正表示，明年將要進行「1年1召、14天訓期」的驗證，已經規劃好，分各階段實施，大約有1萬多名後備軍人面臨14天的訓期，其他人則是按照原本的5天訓期，而最先被教召的後備軍人也曝光，就是「後退先用」，換言之，優先選充甫退人員，依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長之退員納編，1年可以施訓下來將近11萬人。

羅智強1日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及近年來兩岸關係高度緊張，兩岸可能有軍事衝突風險，他表示年輕人真的很支持民進黨，但教召這件事，開始有不少年輕人發現教召變得比以前更頻繁，但是將來戰爭上火線的可能都是他(她)們年輕人去。

他接著表示，現在檯面上探討的所有議題包括通膨、物價，都是建立在兩岸不會開戰的前提下，若把打仗列入討論，那其他討論就會顯得沒有意義了。

對於總有人討論兩岸到底會不會打仗、美國會不會出兵，羅智強分析認為，會不會打仗大家都不知道，但是以民進黨的作法，就是在賭兩岸不會打仗，就他個人來看，其實結果就幾種。第一，是美國不會出兵，想當然應該也不會有人認為，在美國不伸援手的條件下台灣幾乎就是輸的局面。

第二種，就是美國出兵，台灣會不會打贏，其實也不一定，因為過去也有人評估美國出手，台灣也不一定能打贏，況且，就算台灣打贏了，經濟勢必會影響，死傷巨大，戰爭不會有好處的，就這麼簡單。

最後，羅智強痛批，蔡英文總統把「抗中保台」的火車，催到極限往前衝，這樣做讓國人距離戰爭的距離是更近還是更遠？他強調，過去在馬政府時期，曾有人問過他，「兩岸會不會發生戰爭？」，他當時回答，「神經病，怎麼可能，絕對不可能，在台灣是不會發生的」。但是現在兩岸關係被蔡英文總統和民進黨這幾年搞下來，還有人有辦法說出「絕對不會」這4個字嗎？最多只能說「可能不會」或「應該不會」，甚至是「希望不會」。

最後，羅智強感嘆，兩岸情勢今天演變到這種地步，民進黨還一天到晚喊「抗中保台」，一般人到底能怎辦？