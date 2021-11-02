泰國喜劇愛情電影《我們的限時約定》泰國超高人氣女星Min及以《鬼影》走紅的男星阿南達主演，描述時下年輕人工作忙碌、緊湊的生活現狀，並且透過女主角自然的演技呈現閨蜜情誼與寫實刻劃追求愛情的樣貌，不僅幽默好笑更觸動人心，使觀眾感同身受女主角對待生命的樂觀態度，用開朗驅趕負面情緒治癒全球觀眾的心靈，傳遞正能量。

被譽為泰國女星顏值天花板的女主角「Min」皮查雅薇塔娜莫迪里（Phichaya Watthanamontri），由泰國選美冠軍出道，近年來出演多部電視劇廣受粉絲喜愛，自2020年獲頒泰國Maya Awards 2020年度最佳女演員後，備受國際矚目，也讓新作《我們的限時約定》電影版權不僅在泰國當地銷售夯，國際上亦大放異彩，該片上周末台灣版中文海報與泰文版海報同時報躍上紐約時代廣場大看板，讓全世界看見泰國招牌喜劇愛情電影如何療癒人心。

《我們的限時約定》海報同時報躍上紐約時代廣場大看板。（CATCHPLAY提供）

該片描述帕朵（皮查雅薇塔娜莫迪里 飾）在25歲生日那天倒楣透頂，不僅因為吐槽老闆而丟了工作、發現天菜男友劈腿、更在意外昏倒後發現自己罹患了淋巴癌。住進醫院後，帕朵對主治醫生卡文(阿南達艾華靈漢 飾)一見鍾情，醫生成為她幻想世界中的男主角。在家人、好閨蜜的陪伴下，枯燥痛苦的抗癌歷程變得無比歡樂，更讓帕朵想要努力活下去。帕朵能戰勝病魔嗎？一場充滿歡笑與淚水的動人故事，即將展開。電影11月19日在台上映。