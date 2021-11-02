日本傑尼斯由岡田准一、森田剛、三宅健、井ノ原快彦、長野博與坂本昌行組成的人氣團體「V6」1日正式解散，當天在千葉結束了全國巡演《LIVE TOUR V6 groove》最後一場的表演。該團1995年11月1日CD出道至今年11月1日解散日滿26年。

他們在當日最後演唱會《LIVE TOUR V6 groove》舉行之前，齊赴位於東京江戶川區的「區立渚公園」寄贈了一棵樹，並給樹取名「Vroku之樹」，如同他們剛獲ORICON公信榜首日冠軍的精選輯作品封面設計之一，祈願未來和平。同時，1日在當地的推特上，粉絲們紛紛以「#謝謝V6」表達對該團的感謝，還上了當天的熱門關鍵字。

V6共演唱了他們最新專輯《STEP》中的41首歌，整場演唱會可說是該團26年集大成，由成員們自己選曲，其中有14首歌是他們首次演唱、7首是新編排的新舞，在最後的最後的演出全部一次獻給粉絲。

6人一一向歌迷致謝，當中唯一離開傑尼斯的森田剛說：「能跟這群成員相遇，我覺得非常幸福。」最後6人頻揮手、一面走回後台，精彩演出結束。會場將音樂播完後，還聽得到麥克風收到在後台的成員「謝謝你們！」的熱情叫聲。