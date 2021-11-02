以新聞評論為主體的知名電台News98，其Youtube頻道遭無預警刪除，關鍵字搜索也完全找不到，可能是遭大量檢舉造成。

News98目前有不少節目是廣播與Youtube直播同步進行，然而在11月1日中午，正在直播資深媒體人董智森的【小董真心話】時，Youtube的直播突然被中斷，頻道權限完全被停止。

不少臉書網友對News98的遭遇感到氣憤，痛批「塔綠班恐怖攻擊」、「被民主了！」、「言論自由何在？」也有人悲觀的認為「根據朋友的經驗，停權就很難拿回來。再開幾個備用的比較快！」

News98官方粉絲團在臉書上表示「緊急跟大家說明一下，在【小董真心話】直播時，我們【九八新聞台】的YouTube頻道突然被停權了，所以大家目前找不到我們的頻道。我們已提出審查申請，頻道恢復之前，會先在粉絲團進行直播，相關節目也會上架觀點和豐富，造成大家的不便，請大家見諒，也請繼續支持與收聽收看，謝謝大家。」