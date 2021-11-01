大陸男演員楊俊勇，踏入演藝圈近40年，曾演過《紅樓夢》、《長征》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等歷史劇，畢業於中央戲劇學院的他，是當地兒童藝術學院的一級演員，未料近日傳出他心臟病突發驟逝，享年59歲。

楊俊勇外形俊俏、氣質斯文，年輕時曾飾演《三國演義》曹丕、87版《紅樓夢》賈蓉等角色。而在《紅樓夢》飾演賈寶玉的演員歐陽奮強，1日就在微博發文，透露楊俊勇因為心臟病突發，於昨（10/31）離開了，悲痛說：「還不到60歲就匆匆離開，一聲嘆息」，最後向好友喊話「一路好走」。

許多好友對於楊俊勇的死訊不敢相信。（圖／翻攝自微博）

另外，歐陽奮強也曬出一連串群組對話截圖，群組成員是87版《紅樓夢》的演員、工作人員們，可見一行人拍完戲仍有聯繫，感情很好，現突聽聞楊俊勇離世噩耗，大家都很震驚，更有工作人員表示今年8月都還和楊俊勇一起在組裡工作，讓眾朋友們直呼不敢相信，感嘆人生無常，另據好友透露，楊俊勇的告別式將於2日在北京舉行。

楊俊勇死訊一公開，不少網友也留言哀悼「當年也才22歲，演得是真好」「太年輕了」、「塑造的經典角色大家不會忘記，一路走好」、「我剛還在看紅樓夢呢...」、「越來越多老戲骨離開了，我的童年」、「蓉哥走好」。