管理顧問索羅門（Micah Solomon）指出，顧客服務應該遵循以下五個原則：

1.善用「多給一點」的原則，提供令人驚艷的客服。滿足顧客所提出的要求，然後再多給一點，像是為顧客多做一點事，或提供更多一點資訊，確保顧客幾乎每次跟公司互動，都眼睛一亮。

2.為顧客不開心做準備。就像富豪汽車（Volvo）的經典廣告，向消費者說明，公司的汽車如何為發生車禍做好準備。

面對顧客時，公司應預期事情可能會出錯，並設有「服務彌補」程序，顧客不滿時，員工都知道要採取哪些行動。

3.把目標放在，公司的預設答案就是「好」。當顧客走進一家以服務聞名的飯店時，會感覺到，所有員工都迫不及待要回答顧客：「好。」他們只是在等顧客提出要求。

4.僱用具有友善個性特質的人，訓練他們，讓服務能力更上一層樓。

5.善用正面的同儕壓力。一旦公司僱用與訓練了幾位服務型員工，便會開始形成正面的同儕壓力。之後加入公司的新員工，就會知道工作的氛圍就是以客為尊。

此外，主管具有帶頭作用，應該盡量不要在員工面前抱怨顧客。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘423期》)