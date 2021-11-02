計程車運將黃國志，20年前將房子分租給趙姓好友，沒想到他因垂涎趙男女友姿色，多次將她載往山區持美工刀脅迫性侵，甚至還當著趙的面前，以暴力脅迫性侵她，黃男犯案後逃亡19年，在舊法追緝時效20年前被逮，2013年最高法院將他判囚10年定讞。

66歲的黃男1993年1月在新北市租公寓居住，他將其中一間雅房分租給趙南，讓趙男與女友搬進同住；同年月22日凌晨，黃男藉詞趙男外出未歸，向趙的女友佯稱一同外出找趙，趙男女友便搭黃男的計程車外出，但黃男竟將車開到新北市五股區一處山區。

黃男拿出預藏美工刀，向女方恫稱「自行脫去衣褲，倘有不從，要將其一刀殺死」等語，並加以性侵；28日凌晨黃男又趁趙男外出之際，進入她房間手持剪刀強抵她頸部，喝令她自行脫去衣褲再度性侵她。

黃男食髓知味，30日上午10點多又利用趙男外出之際，在她門外對其佯稱商借字典，待其開啟房門時，黃男持預藏剪刀脅迫「自行脫去衣褲，如有不從，要將其殺死」等語，以此強暴、脅迫方式致使她不能抗拒，黃男第三度性侵得逞。

1993年2月底，黃國志搬離該處，隔1個月他又跑回來想占趙的女友「便宜」；他見趙男在家中，竟色慾薰心，喝令對方開門，因趙不願開啟房門，黃就以鉗子將門鎖破壞，強行進入後痛毆趙男，隨後第4度性侵趙的女友得逞。

多次遭到性侵的被害女子，被侵犯過程中受有左側額頭及面頰浮腫疼痛傷害，1993年4月2日她到醫院進行驗傷，並至蘆洲警分局報案，黃國志得知後立即逃亡，直到2012年8月11日他才被逮捕歸案，總計逃亡長達19年，差一點就躲過性侵案的20年追緝時效。

黃逃亡多年被逮後，還是矢口否認犯罪，並堅稱與女子是兩情相悅，發生性關係；但當法官反問「你為什麼要逃亡」，黃男則是語塞，不知如何辯解。最高法院認為黃犯後不知悔改、飾詞狡辯，審佐證人證詞及醫院鑑定報告，認定黃犯罪事實明確，依舊法「連續對於婦女以強暴、脅迫，至使不能抗拒而姦淫罪」判刑10年確定。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。