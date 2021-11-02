蘋果的產品一向以設計為導向，深受藝術產業人士喜愛，也被視為設計先驅。而打造這一切的幕後功臣，就是蘋果前任設計副總裁艾夫（Jony Ive）。蘋果的知名產品，如iPhone、iPad等，都出自他的設計，可以說如果沒有艾夫，蘋果就不會是如今的樣貌。

彭博社（Bloomberg）報導指出，蘋果產品的高吸引力、能夠賣高價的原因，有一部分也是源於設計。然而，一個好的產品，到底是外觀好看重要，還是方便使用重要？

知名產品設計師拉姆斯（Dieter Rams）曾提出「設計十誡」，成為設計界琅琅上口的準則：

1.好的設計是創新的。

2.好的設計是實用的。

3.好的設計是美觀的。

4.好的設計是易懂的。

5.好的設計是不張揚的。

6.好的設計是誠實的。

7.好的設計是歷久彌新的。

8.好的設計是講求細節的。

9.好的設計是環境友善的。

10.好的設計是不過度的設計。

在由艾夫主導設計的時代，蘋果無疑將第三點「好的設計是美觀的」視為最高標準。然而，隨著艾夫在二○一九年離開蘋果後，蘋果的設計理念也悄悄出現轉變。

在工業設計負責人漢基（Evans Hankey）的帶領下，蘋果變得比較注重功能，一改過去把顧客想法放一邊，只想要做出「酷產品」的設計理念。

以今年最新版本的Mac Book Pro為例，蘋果淘汰了外觀輕巧，但容易故障的蝶式鍵盤；也多增加了ＨＤＭＩ連接埠，免去使用轉接頭的步驟。這兩個設計，都是過往蘋果使用者，希望蘋果能夠做出改變的設計。

在iPhone的設計上，蘋果也捨棄了已經使用七年的圓弧邊框，在去年將iPhone12重新改為經典的方形邊框。彭博社指出，主要原因是，圓弧的邊框容易因撞擊而損傷。

過去，哈佛商業評論（Harvard Business Review）曾指出，「蘋果會告訴顧客該喜歡什麼樣的產品。」比起根據顧客的喜好調整，蘋果更傾向於推出具有自己風格的產品。然而，現在的蘋果似乎做出了改變，將設計十誡中的第二點：「好的設計是實用的」，和第四點：「好的設計是易懂的」，納入了設計方針當中。

顯然，蘋果也了解，就算產品設計得再美觀，在其他品牌能夠以更優惠的價格，提供相同等級產品的情況下，若是無法符合顧客期望擁有的功能，就失去了一些吸引他們購買的誘因。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘423期》)