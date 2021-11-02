「很多人都覺得沒有不舒服，所以就不想按時服藥控制血壓，」新竹馬偕紀念醫院心臟內科林柏霖醫師指出，「其實高血壓本來就沒有明顯症狀，但是心臟、腎臟、眼睛等器官都會受損，還會增加腦中風的危險！」

根據國民健康署的資料，台灣18歲以上民眾高血壓的盛行率達25.82%，男性為29.78%，女性為21.99%。「有些統計報告顯示，六十五歲以上的老人家，大概六成有高血壓，」林柏霖醫師表示，「其實我覺得高血壓的盛行率可能更高，因為很多人都沒在量血壓，而不會發現自己的血壓過高。即使量到血壓超標，大概也有一半的人不願意吃藥控制。」

●血壓超標雖然無感，卻很傷身

美國心臟學會建議，收縮壓應該低於120 mmHg，舒張壓應該低於80 mmHg。

當收縮壓介於130-139 mmHg，或舒張壓介於80-89 mmHg，屬於第一期高血壓。

當收縮壓超過140 mmHg，或舒張壓超過90 mmHg，屬於第二期高血壓。

當收縮壓超過180 mmHg，或舒張壓超過120 mmHg，稱為高血壓危象（Hypertensive crisis）

血壓超標時，患者往往不知不覺，林柏霖醫師說，「收縮壓在130、140 mmHg時，本來就不會有症狀。除非患者的血壓非常高，高達180 mmHg、甚至200 mmHg以上，才可能有一些症狀，例如頭暈、頭痛、胸痛、呼吸急促、視力模糊等。嚴重可能出現中風、主動脈剝離等致命併發症。」

(圖/照護線上提供)

血壓超標時雖然無感，但是各個器官都會漸漸受到傷害，林柏霖醫師分析，心臟的部分會造成心臟肥大、心臟衰竭，腎臟的部分會造成腎臟病變、腎臟衰竭，眼睛的部分會視網膜病變，主動脈的部分可能造成主動脈瘤，腦部也可能中風。林柏霖醫師說，「將血壓控制好，能夠降低多種併發症的風險，CP值很高！」

為了將血壓控制達標，患者經常需要合併使用不同機轉的藥物，這時為了提升藥物遵從性，醫師會考慮選用複方藥物。「很多時候，我開兩顆藥給病人，他會只挑一顆吃。」林柏霖醫師分享，「為了改善這種狀況，可能使用複方藥。也許先請患者吃半顆，然後再根據血壓狀況慢慢調整。」

(圖/照護線上提供)

●高血壓患者中風後 當心吸入性肺炎

腦中風是高血壓常見的併發症，腦部中風後經常會有神經學後遺症，例如肢體無力、吞嚥障礙等，進而導致多種併發症。根據統計，肺炎是中風後最常見的感染，也是重要死亡原因，而且吸入性肺炎亦是中風患者長期住院的危險因子。

無症狀吸入與吞嚥困難是造成中風慢性期發生吸入性肺炎的重要原因之一，因為口水、食物、飲料可能在吞嚥過程中進到氣管內，而漸漸引發肺炎。

正常時候，若東西落入氣管內，便會觸發劇烈的咳嗽反射，然而腦部中風後，咳嗽反射可能變差，而失去這一個重要的保護機制，如何預防後續的吸入性肺炎是大家重視的課題。

因此，為了降低中風併發肺炎感染的風險，中風患者建議可以使用ACEi（血管緊縮素轉化酶抑制劑，angiotension converting enzyme inhibitor）這類藥物來控制血壓，林柏霖醫師解釋，日本有研究證實ACEi有助於降低吸入性肺炎的發生率，能夠改善中風患者的問題。

ACEi能夠降低中風後患者發生肺炎風險的機轉可能與呼吸道中P物質（substance-P）的濃度增加有關，林柏霖醫師說明，P物質濃度增加能提高咳嗽反射的敏感度，在中風患者身上，正好可以改善咳嗽反射，而減少吸入性肺炎的發生率。

此外，肺炎鏈球菌也是導致肺炎的常見細菌，除了肺炎之外還可能導致腦炎、敗血症等嚴重併發症，所以林柏霖醫師也提醒，建議這類患者可以接種肺炎鏈球菌疫苗，以提升保護力。

●高血壓日常保養重點

大家一定要先知道自己正確的血壓，林柏霖醫師強調，居家測量血壓請把握722原則：

第一個「7」的意思是連續7天量血壓，第二個「2」的意思是早上跟晚上都要量血壓，第三個「2」的意思是每次量血壓要連續量兩遍，量血壓的時候，請先坐下休息五分鐘。透過這樣的方式較能呈現真實血壓狀況，醫師才有辦法選擇合適的藥物。

「很多患者只有在回診時量血壓，一坐下來就量，血壓容易偏高，如果看到醫師會緊張，血壓又會更高。」林柏霖醫師說，「根據錯誤的血壓，不容易正確調整藥物。」

高血壓患者務必要戒菸、戒酒，飲食最好要少油、少鹽，每週要有規律運動，維持理想體重也對血壓的控制有幫助。

(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

血壓偏高通常不知不覺，但日積月累下來，會對各個器官造成危害，林柏霖醫師說，大家要養成在家量血壓的習慣，才能掌握自己真實的血壓狀況。

如果有高血壓的狀況，請和醫師好好配合，按時服藥將血壓控制好，能夠降低多種併發症的風險，CP值很高呦！