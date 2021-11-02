剖腹產時到底該選擇全身麻醉，還是半身麻醉呢？知名婦科權威教授李茂盛表示，目前剖腹產以半身麻醉為主，約佔8成，其餘2成則因情況危急，像是孕婦罹患毒血症、妊娠高血壓等，麻醉方式不同，在旁的照護醫療團隊也不同。

●半身麻醉是剖腹生產首選 約有8成孕婦選擇半身麻醉

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，依目前規定，如果是全身麻醉，必須由麻醉專科醫師執行醫療行為，並從旁觀察患者生理狀況，如果是半身麻醉，雖然不需麻醉專科醫師，但仍須有另一名醫師在旁協助。

李茂盛表示，約有2成產婦必須選擇全身麻醉，原因為極度焦慮、毒血症、妊娠糖尿病、高血壓等內科合併症，為了確保孕婦及胎兒安全，必須採取全身麻醉，但為了避免讓新生兒吸入麻醉劑，醫師必須加快動作。

至於半身麻醉則為脊椎麻醉，約有8成孕婦在剖腹產時選擇半身麻醉，李茂盛表示，在安全性考量下，半身麻醉被認為是剖腹生產的首選麻醉方式，對於腹中胎兒所造成的健康影響也較低。

●相較於半身麻醉 全身麻醉產婦罹患產後憂鬱症比率較高

一般來說，除非產婦病情特殊或是狀況緊急，以至於無法執行半身麻醉，才會改採全身麻醉方式。此外，美國哥倫比亞大學一項研究則發現，使用全身麻醉剖腹生產的孕婦，罹患產後憂鬱症比率較高。

研究指出，相較於半身麻醉，採全身麻醉者產後憂鬱症的風險增加54%，出現自殺或自殘行為的比率則增加91%。研究團隊分析，延後親子肌膚接觸或母乳哺育等時機，加上術後的嚴重疼痛，以及不愉快的生產經驗，都可能提高產後憂鬱機率。

臨床顯示，全身麻醉時產婦並無意識，無法在第一時間感受親子肌膚接觸或母乳哺育之喜悅。再者，全身麻醉術後較為疼痛，麻醉及止痛藥物等副作用也較為明顯。