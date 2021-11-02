由於高血脂、高血膽固醇問題嚴重，具有降血脂、血膽固醇的紅麴和魚油總在銷售榜上名列前茅，這兩種保健食品又有什麼作用？又有什麼差別？又該怎麼挑呢？這次就讓營養師來解析吧！

●營養師解析紅麴降血脂與膽固醇的功效機制

紅麴的功效與成分會依不同菌株或發酵基質，而產出不同功效成份，如：「Monakolin K」、「Ankaflavin」與「Monasin」（合稱Ankascin 568-R），重點整理如下:

(圖/好食課提供)

◎紅麴能降多少血脂與血膽固醇？

Monacolin K能減少17%總膽固醇:

在Monakolin K的研究中，高膽固醇血症患者每天攝取約含有10毫克的Monacolin K的紅麴，可以減少17%的膽固醇含量。

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◎Ankascin 568-R除了減少總膽固醇，也同步減少LDL含量

在Ankascin 568-R的臨床研究中，高血脂患者每日攝取含有Ankascin 568-R紅麴萃取物的膠囊500毫克，八週後血中總膽固醇顯著降低約12% ，而且低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）更減少了19%，效果也顯著優於安慰劑組。

而這些研究也能支撐無論是含有Monacolin K或是Ankasin 568-R的紅麴，都具有降低血脂的功效。

●營養師解析魚油降血脂的功效機制

◎魚油能降多少血脂？

許多研究指出，omega-3脂肪酸能有降血脂和抗發炎等心血管保健功效，像是2008年的臨床研究發現，每天攝取3.4至4克的omega-3脂肪酸（DHA+EPA），可以降低29%的三酸甘油酯。

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◎魚油能降多少膽固醇？

雖然魚油可以具有調節血脂的功效，但在膽固醇方面卻有些新發現。因為魚油的組成可再分成DHA與EPA，目前針對高比例DHA的魚油，雖然可以提昇HDL，但卻可能會增加LDL含量。反之，若是以EPA為主的魚油，反而具有降低LDL的功效。

所以，整體而言，補充魚油確實可以幫助調節血脂的功效，但要調節血膽固醇則要看魚油的比例而定了。

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◎魚油降血脂的機制

魚油的主要成份為DHA與EPA，這兩種脂肪酸會促進肝臟氧化分解脂肪，並抑制脂肪酸合成酵素，達到降血脂效果。除此之外，魚油也可以透過提高體內壞膽固醇的脂蛋白代謝速率與增加膽固醇的排出以降低血膽固醇，但還需要進一步探討是DHA還是EPA所造成的效果。

●魚油與紅麴要小心什麼副作用？哪些人不能吃？

◎魚油過量會降低免疫和凝血功能

魚油除了可以降血脂以外，DHA與EPA在體內也會代謝生成「降發炎」的細胞激素，而這些激素同時也具有壓制免疫力與抗凝血作用，如果服用過多的魚油，或是合併使用抗凝血劑時，就有凝血功能低落、免疫力下降等副作用。

因此，如果是要開刀、接近生產或是有在服用抗凝血劑的族群就要小心選擇，且建議諮詢醫師、藥師與臨床營養師，看看自己是否能補充魚油。

◎紅麴的Monacolin K與statin降血膽固醇藥物具有交互作用

紅麴有效成分Monacolin K的結構，與降膽固醇藥物lovastatin相同，大部分的紅麴膠囊約含有10-15毫克，大概等於半顆多的lovastatin藥錠（500毫克），所以同時攝取statin藥物和「含Monacolin K」的紅麴時，等於多攝取了lovastatin藥物，提高藥物在體內的濃度，可能增加腹瀉、無力、肌肉疼痛，甚至是橫紋肌溶解症等statin藥物的副作用風險。

(圖/好食課提供)

●魚油和紅麴要吃多少才有用？

◎魚油的降血脂保健劑量為每日1-2克

美國心臟醫學會（American Heart Association）指出，每天攝取1-2克的魚油（DHA+EPA）即可達到日常保健調節血脂與血膽固醇的劑量，若是針對高血脂症或高膽固醇血症，則為3克以上，但為避免藥物交互作用，這建議要與醫師、藥師或臨床營養師討論後才能攝取到這劑量。

◎紅麴的降血膽固醇保健劑量依不同商品而定

紅麴的有效成份有Monacolin K與Ankascin 568-R，健康食品認證資料中，建議每天攝取一顆，會獲得足夠劑量的Ankaflavin 568-R，而Monacolin K方面，每天建議攝取劑量需達4.8毫克，且為了避免產生副作用，需低於15毫克。

●孕婦、哺乳婦、肝功能障礙與服用降血膽固醇用藥者

許多保健食品或是健字號的紅麴商品都是以Monacolin K作為指標成分，但因為Monacolin K的結構與降血膽固醇藥物lovastatin一樣，而會有藥物交互作用的問題。

許多需要調節血脂、血膽固醇的人，已經開始服用statin藥物，此時再吃含有Monacolin K的紅麴，就可能會有劑量過高，甚至提高副作用的風險，因此建議想補充保健食品則是以不含Monacolin K的商品為優先。

除此之外，孕婦、授乳婦女及肝功能異常之肝臟疾病族群，要攝取紅麴前應先徵詢醫師建議，以減少保建品帶來的健康風險。

最後，無論是已經就診吃藥，還是體檢血脂數值偏高的人，營養師提醒保健食品是作為輔助，不能取代藥物，而正有服用降血脂藥物的病患也不要輕易地停藥。另外，飲食控制也是控制好血脂、血膽固醇的關鍵，可別忽略了飲食的重要性喔！