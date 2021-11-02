臺中市政府勞工局為協助參加職業訓練的學員訓後能迅速獲得企業重用，穩定進入職場，於本（110）年10月13日邀集本市重點產業所屬的同業公會、廠商協進會等主管和市府職訓就業相關部門及委辦訓練單位代表，經過充分意見交流與腦力激盪後，自即日起透過通訊網路群組，立即連結承訓單位與公協會，讓廠商端可就地取材，即刻獲得人才資訊，促成雙方就業媒合。

勞工局長張大春表示，協助待業民眾透過技能訓練之後穩定就業，一直是勞工局的重要工作，為了讓市民訓後就業及廠商求才之間能無縫接軌，勞工局未來將朝向建置「職業訓練就業媒合平台」系統規劃，目前試辦階段先建立網路群組，透過即時傳遞及分享資訊等功能，讓廠商能掌握本市所辦理的各職業訓練班期程、人數、課程內容、訓練時數及學員專題製作等訓練期間之學習表現等資訊，由訓練機構端與用人企業端在人才媒合上進行直接的線上交流與推介就業，以期各職訓班結訓學員能適才適所進入企業工作，各企業也能立即甄選專業人才投入生產行業，有效解決各企業用人殷切的問題。

臺中市政府勞工局職訓就業媒合平台會議加速就業媒合機制。(臺中市政府勞工局提供)

勞工局表示，目前已與臺中市電腦商業同業公會、臺中市工業區廠商協進會、臺灣木工機械工業同業公會及臺中市大里工業區廠商協進會合作，建立工業類、資訊類、新興產業類廠商與相關職類訓練單位聯繫群組，也將陸續開發如服務類、商業類及餐飲職類的群組，將人才與廠商供需分類對接，加速就業媒合機制，未來更規劃定期辦理座談會議或參訪活動，讓訓練端與廠商端的需求，透過滾動式檢討修正及改善作法，讓人力的供給與需求更緊密連結發揮合作效益。

(以上廣告由就業安定基金補助 臺中市政府勞工局提供)