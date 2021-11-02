法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）31日砲轟澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在潛艦訂單爭議上撒謊，不過澳洲官員透露，莫里森在6月時就曾告知馬克宏與法國的潛艦交易不符合澳洲利益，當時馬克宏回應「我不喜歡輸」，讓澳洲解讀為他已經意識到可能會失去這筆訂單。

澳洲與法國爆發潛艦交易爭議後，2國元首首度在G20峰會上碰頭。

澳洲終止與法國的傳統柴電潛艦訂單，改與美國、英國聯手打造核子潛艦部隊，讓巴黎感覺被「背後捅刀」，坎培拉自9月以來就不斷強調，事先已經提供充分資訊，讓巴黎知悉交易生變，

不過法國總統馬克宏昨日再直白抨擊澳洲總理莫里森撒謊，迫使莫里森緊急澄清6月和馬克宏在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）共進晚餐時，曾清楚說明傳統潛艦不符合澳洲的戰略利益，指出澳洲將會依據國家利益做出決定。

《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）引述幾名熟悉這場晚餐對話的澳洲官員指出，馬克宏一度告訴莫里森「我不喜歡輸」。

這句話被澳洲解讀為法國那時已經意識到很有可能會失去這筆潛艦訂單。

莫里森也被記者問到為何沒告訴馬克宏正在和美國及英國討論打造核動力潛艦，他回應這不是可以廣泛討論的事情。

針對澳洲與法國的衝突再度躍上新聞版面，澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）昨（1）日表示，在決定終止與法國的訂單很久之前，就已經有人猜測可能會取消。

他說：「我們沒有偷一座島嶼，也沒有汙損艾菲爾鐵塔，它是一紙合約。」他強調合約有條款與條件，其中一條就是其中一方可能退出，「我們退出了那項合約。」