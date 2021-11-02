關於點滴注射，大家多半存在許多疑惑，像是打點滴可以馬上退燒嗎？或是頭暈的時候，打了點滴就不痛了，這些都是正確的嗎？

●Q1、感冒不舒服、 吃不下食物時，可以注射點滴來補充身體的營養和熱量，不用吃東西也沒有關係？

→A：錯。

點滴中的主要成分除了水分外，就是葡萄糖，但葡萄糖的濃度很低。家庭醫學科醫師周琮霖表示，一般點滴的葡萄糖含量約只有5%，亦即500毫升的葡萄糖中，只約含有25公克的糖，若增加葡萄糖的濃度，則可能過度刺激血管，造成靜脈炎，讓血管缺乏彈性。

在葡萄糖濃度不宜太高的前提之下，若要攝取足夠的糖分補充熱量，勢必得增加注射劑量，但打了太多點滴，可能讓身體水分增加過多，造成心臟 負荷過重；對於非特殊病情需求的患者，想要藉由注射點滴取代進食，來補充熱量，並不可行。

社區醫學部醫師祝年豐則強調，補充營養的要訣就是能吃就不灌食，能灌食就不注射。有些腸胃道疾病者，因擔心腸胃負荷不了，是可以暫時性地借助點滴，但 以點滴補充營養並非正常的方式，也不是長久之道，還是應回復正常飲食，從食物中攝取身體所需的營養。

●Q2、注射點滴之後， 精神、體力馬上變好，所以不用吃藥了？

→A：錯。

注射點滴補充的大多是水分，但如果因脫水而需要補充水分時，也未必要打點滴，周琮霖建議，可以將運動飲料與開水，以一比一的比例稀釋後飲用，效果等同甚至優於點滴。

很多人會認為打了點滴後，身體舒服多了，這主要是因為打點滴時，患者得以靜躺著休息，讓身體得以慢慢恢復，休息的作用遠高於點滴的效果。

祝年豐直言，對於缺乏水分的患者而言，經由點滴注射，補充50c.c.的水分後，是可能感到舒服點；若點滴中再加入維生素B或C，可能會讓病人有體力變好的感覺，但休息的作用還是占了較重的因素。

有些發燒患者因為沒有胃口、體力差，這時可考慮以點滴來補充體力，增加身體的代謝，但這只是緩解其短期症狀，長期來看，還是得針對病因治療，才是根本之道。

(示意圖/常春月刊提供)

●Q3、發高燒不退，吊點滴之後，可以馬上退燒？

→A：錯。

有些人覺得，發燒時，打了點滴後，的確有退燒的效果，周琮霖解釋，這有兩種可能，一是發燒的反應本來就是暫時的，即使不用退燒藥，體溫也會逐漸降到正常；二是有些點滴中會添加退燒藥、阿斯匹靈、非類固醇消炎止痛藥等藥劑，所以，打了點滴之後，患者的體溫的確會下降，這不是因為單純的點滴作用， 而是添加了額外藥劑使然。

祝年豐表示，患者發高燒時，有時會擔心水分流失太多，可能因脫水導致心跳加 速，這時會借助點滴，甚至評估在點滴中添加抗生素等藥劑的可行性；此外，若患者生命跡象不穩定、血壓下降時，也會靠點滴來維持生命跡象。

●Q4、經常頭痛、頭暈，可以用點滴來改善狀況嗎？

→A：不一定。

頭暈或頭痛的原因很多，中耳炎、眩暈等都可能造成。由於有些頭暈或頭痛的發生與姿勢有關，打點滴時因為是平躺著，比較不會有眩暈的感覺。

很多原因都會造成頭暈或頭痛，包括低血糖者、感染、脫水或中暑等。祝年豐指出，脫水或中暑可以經由點滴注射緩解症狀，但若是血液循環不良或是血色素下降、內耳不平衡所致，則無法借助點滴，最重要的是找出根本原因，才能對症治療，也可減少不必要且無效的點滴注射。