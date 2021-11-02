是否想過人體指甲到底有甚麼功用嗎？指甲是皮膚角質層硬化的產物，主要成分是角質素。手足保健協會理事長李安騏指出，指甲並非沒有功能，反而像個盾牌，能保護末節指腹免受損傷，增強手指觸覺敏感性，協助手部進行抓、掐、捏、擠等細部動作。除此之外，從指甲的狀態也能看出身體健康現況，尤其顏色改變，更可能是重症徵兆。

李安騏解釋，指甲下方靠近皮膚表面的地方，有許多微血管經過，使得指甲看起來是粉紅色。當甲床供血豐富，就表示末梢血管通暢，指甲就是粉紅色。若是顏色改變，除了外傷之外，大多是受到身體潛藏的狀況影響。

●從健康粉紅色變色 各有潛藏病因 有黑線恐是癌變

志勛皮膚科醫師楊志勛在《指甲給的報告》裡，提到多種指甲顏色改變的狀態，都需注意:

(資料來源/楊志勛、李勇毅《指甲給的健康報告》大塊文化、李安騏《指甲健康研究室》墨刻出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

醫師強調，指甲黑線更需特別注意，可能是惡性黑色素細胞癌，尤其如果黑色線的色素延伸到指甲前端或是周圍的皮膚、條紋顏色濃淡不一、寬窄粗細不同、是40歲後才出現的線條，更別輕忽。因此除了遭到壓傷、夾傷或長跑、健行過度摩擦，造成指甲變黑等短期外因狀態外，如果發現指甲表層或底層顏色改變，最好都要到皮膚科診治。

●怎麼吃可以養護指甲

李安騏則指出，均衡飲食是強化指甲的必要法則，多元營養素能提供身體完整能量，指甲自然會顯得光澤健康，這些食材都是好幫手：

◎蛋白質

指甲是由角蛋白構成，優質魚肉蛋或是豆類、藜麥、豆腐都不錯。

◎綠茶萃取物

茶多酚可阻擋UVB光線引起的皮膚疾病與DNA傷害。

◎維生素A

抗氧化，像是地瓜、胡蘿蔔、鮪魚。

均衡飲食是讓強化指甲的必要法則，多元營養素能提供身體完整能量，指甲自然會顯得光澤健康。(示意圖/Shutterstock)

◎維生素D

促進頭髮生長，滋養毛囊。蛋、乳製品與蘑菇都富含。

◎維生素B群

攝取全穀類、豆類、堅果類、綠色蔬菜，可促進細胞生長，幫助身體代謝，使指甲健壯。

◎鋅

缺鋅的指甲會變薄、生長緩慢，指甲上會出現白點。牡蠣、南瓜籽、芝麻、羊肉、牛肉和燕麥中都富含。

◎鐵

缺鐵指甲會彎曲、凹陷。紅肉、菠菜、甘藍菜、貝類是補鐵好食材。

◎錳

這是促進膠原蛋白形成的推手。茄子、黃豆、全穀類裡含量高。

◎銅

幫助皮膚細胞再生。海鮮、甘藍菜與蘑菇中含量豐富。

專家也呼籲，指甲像是身體的觀察窗，如果平日有美甲的習慣，最好定期讓指甲休息。建議若是指甲表面出現白點、分層、表面凹凸不平、變色或是長出倒刺時，應該暫停美甲，給指甲修養再生的健康環境。