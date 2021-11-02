今年5月運彩因應疫情三級警戒，全新導入行動身分識別（Mobile ID）服務，快速受理並開通網路會員申請，讓大家防疫宅在家裡也可以很便利地完成網路會員申請及投注，掀起一股運彩網路會員申請熱潮，很多新朋友加入運彩投注行列，其中有1位新會員不到2個月的時間，就有一筆小小100元的投注抱回44萬元大額的獎金，他是怎麼辦到的，今天來跟大家談一談。

他用100元串4關「正確比數」 竟全數命中抱回44萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

這位新會員他是7/18才剛申請加入的，結果在9/4就出現有一筆100元的投注中了44萬多元的獎金，該筆投注是串了4場足球「正確比數」，比賽結果全數命中，分別是賠率5倍的「克羅埃西亞Vs. 斯洛伐克 正確比數1：0」、賠率5.75倍的「丹麥Vs. 法羅群島 正確比數1：0、賠率7倍的「奧斯汀FC Vs. 溫哥華白浪 正確比數1：2」以及賠率22倍的「哥倫布機員Vs. 奧蘭多城 正確比數2：3」等，4個中獎賠率連續相乘的結果高達4427.5倍，小小100元的投注就大大抱回442750元的高額獎金。

運彩新會員100元串4關抱回44萬元獎金投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

觀察他一個多月來的投注態樣，發現他主要有2個投注眉角，1個是「定期定額」，每次都是100元或200元的小額投注，持續不斷；另1個就是「專挑賠率相較高的足球「正確比數」玩法進行串關」，只要中獎賠率連續相乘就可抱回高額獎金，提供給大家參考。