近日1名美國工程師在網路上發文爆料在台積電受訓狀況，提到工時長、軟體太爛、開會時間太長等問題，引發熱議。台積電創辦人張忠謀近期也提到，台灣廠商要到當地管理相當困難，根留台灣是最有競爭力的選擇，當年1句「相信英特爾會覺得池子很冷」，也展現台積電選擇一條不被看好的路，並堅持純晶圓代工服務，維持與客戶密切合作關係，才讓台積電有今天地位，甚至也印證了日前張忠謀提到的，「台灣管理者不可能在美國亞利桑那州的廠區管理，如同英特爾一樣好」。

台積電亞利桑那州先進晶圓廠持續興建，預計2024年完工，屆時將用以生產5奈米製程，目前也已經招募250名的美國工程師來台受訓，但該名台灣受訓的美國設備工程師認為，來台受訓的工時至少10小時，實際上可能到12小時，以及內部軟體老舊，一天開會時間達3小時沒效率，新人教育軟體耗時卻學不到任何東西，是在浪費時間等缺點。

美國工程師強調，應該讓員工符合常理的時間陪伴家人，同時保有不錯的福利，這些至少要在亞利桑那廠做到，不然台積電在招募人才方面，怎麼贏得了在附近的英特爾呢？

台積電周一(1日)發聲明回應，今年4月以來，逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理，以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。

台積電強調，人才是重要資產，規劃跨文化溝通協作的培訓，打造開放、多元且包容的職場環境，疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積電表示，內部採取多樣化暢通的溝通管道保持交流，並給予協助。

張忠謀玉山科技協會20周年慶祝大會晚宴的演講提及，台灣半導體製造未來仍可以相當有競爭力，但這個競爭力僅限於在台灣營運，因為成本過高、海外管理不可能如過去美國管理海外機構的權威，台灣管理者不可能在美國亞利桑那州的廠區管理，如同英特爾一樣好，認為在台灣營運是保持競爭力的唯一選擇。

張忠謀認為，台灣在製造生產方面的良率優勢，讓他能向國際客戶交代，台積電因技術導向的客製化產品很有競爭力，因此能成為全球供應鏈不可或缺的一環。

張忠謀曾經評論，英特爾雖是台積電間接競爭者，但台積電是依靠技術與生產才能生存，所以協助客戶打敗英特爾是主要目標，台積電做的不是還好，是「很好」。

英特爾2013 至2014 年曾跨入晶圓代工領域，最後失敗，張忠謀2016年受訪提到，英特爾只是把把腳伸進去池子裡，試探水溫而已，「相信英特爾會覺得池子很冷」。今年4月，隨著英特爾新執行長Pat Gelsinger啟動IDM 2.0戰略、重返晶圓代工業務，張忠謀4月就指出，1985年他籌備創立台積電前，曾找英特爾投資，但英特爾卻看不起晶圓代工，沒想到30年後，英特爾也要搶進晶圓代工，這對他而言是相當諷刺的事。

Pat Gelsinger也在今年7月，公布最新的公布最新的先進製程技術藍圖，採用與業界相同命名方式，將原本10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A製程，但能否順利，仍待市場觀察。

英特爾這種垂直整合製造(IDM)廠商，IC設計比重偏高，自家晶片製造產能也是供給自家產品，如今想要跨足晶圓代工業務，勢必加大資本支出，最直接衝擊的就是毛利率表現。

隨著1990年代亞洲晶圓代工廠興起，從一開始靠低價搶市擴張，到進入到更為先進的製程節點，與客戶密切合作改善良率，台積電的毛利率高達50%，也讓其獲得在晶圓代工領域市占率高達5成以外的成就；至於英特爾，今年第三季財報就透露，預計未來2到3年毛利率將下降至51%-53%，英特爾必須不斷證明在轉型之際，仍保持投資人對該公司前景的信心。

張忠謀也在上周演講指出，過去幾十年，美國和亞洲許多公司多因全球化和自由貿易而發達成長，現在全球不再是平的了，半導體多了很多競爭者，對亞洲、全球半導體業者都是挑戰。至於英特爾在美國設廠，不一定做得到低成本的半導體供應鏈，就算花數千億美元，也不可能架構起半導體產業，反而讓成本上升，台積電會以台灣為總部會一直發展下去。