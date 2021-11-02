印尼蘇門答臘外海5.9地震 無海嘯警報 05:282021/11/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼蘇門答臘外海5.9地震 無海嘯警報。(圖擷自美國地質調查所（USGS）官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，印尼蘇門答臘島外海今天發生規模5.9地震，目前尚無損害通報，也未發出海嘯警報。 這是一起淺層地震，震源深度6公里，震央位於辛那邦鎮（Sinabang）以南大約255公里處。淺層地震的為害往往超過深層地震。 印尼因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），而頻繁出現地震。（譯者：張佑之）1101102 考試院會拍板 高考三級僑務行政類科 增列選試越南文及印尼文 高樓住戶遇6.5強震逃不掉超絕望 專家教3動作保命 #地震 #印尼蘇門答臘 #5.9 #海嘯警報 #淺層地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確保水庫安全及營運正常 農水署辦理6農業水庫更新工程 16:092021/10/26 生活 16年來最大 龜島磺煙大噴發 04:102021/10/29 生活新聞 地殼擠壓 台東大坡國小滑梯會長高 04:102021/10/27 地方新聞 為愛吞事後藥！地震後男友1舉動 女心寒：一切都不值得 10:212021/10/27 生活 台灣東南部海域規模3.6地震 最大震度台東縣3級 02:252021/10/28 生活 今年最強震 宜蘭6.5撼動全台 隱沒帶觸發地震 未來3天餘震恐達4.0以上 04:102021/10/25 焦點要聞 中時社論》8千多個城中城未爆彈 快都更吧 19:362021/11/01 中時社論 《國際經濟》Q3印尼GDP估增4.5％ 財長搶先報喜 16:312021/10/26 財經 印尼發現失落黃金島 漁民河裡撈出大量寶藏 震驚考古界 12:322021/10/28 歷史 印尼看護廚藝精湛「斜槓」台東名餐廳 卻因一關鍵觸法 11:292021/10/28 社會 旺報社評》民間先行 突破水果登陸僵局 19:052021/11/01 旺報社評 國際熱門新聞 馬克宏早知潛艦大單不保？澳官員曝關鍵一句話 - 國際 習近平、普丁「缺席」G20峰會 拜登開砲：失望 - 國際 影》馬克宏再轟澳總理撒謊 一句話酸爆澳洲 - 國際 英國女王現身溫莎城堡獨自開Jaguar 健康憂慮緩解 - 國際 - 中央社 烏克蘭否認 俄在兩國邊界附近集結軍隊 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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