美國地質調查所（USGS）表示，印尼蘇門答臘島外海今天發生規模5.9地震，目前尚無損害通報，也未發出海嘯警報。

這是一起淺層地震，震源深度6公里，震央位於辛那邦鎮（Sinabang）以南大約255公里處。淺層地震的為害往往超過深層地震。

印尼因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），而頻繁出現地震。（譯者：張佑之）1101102