美國上周逮捕了一名來自大陸、被國際刑警組織列為紅色通緝犯的施建祥，他是大陸著名的快鹿集團的實際控制人，因涉及非法集與金融詐騙，透過製作電影拉攏演藝界名人與明星為其背書而取信於投資大眾，再以財務造假炒作證券與理財商品。其中大陸知名演員范冰冰還因為他製作的電影被查出「陰陽合同」事件，牽連幾乎是整個演藝界被查稅與罰款，引爆大陸影視文化界的整頓風暴。因此有媒體稱，扯入施建祥的金融詐騙案，應該是范冰冰與其他多位明星最後悔的事。

「陰陽合同」是大陸演藝界多年來的陋習，指的是為規避納稅，演藝影視界與明星製作一明一暗共2份合同。2018年因為影視界的糾紛爆發陰陽合同陋習曝光，范冰冰收入高、名氣大，在大陸國家稅務總局雷霆查處下，首當其衝地被罰款及補稅高達8.84億元人民幣(合台幣38.5億元)，其他影視界明星也頓時被罰得哀鴻遍地。大陸官方此後為演藝界收入釘了收入天花板，還發出各項生活與言論禁令，情節嚴重的還會被列為「劣跡藝人」，也才會導致吳亦凡等明星因與女粉絲的情色糾紛遭到逮捕與刑事起訴的嚴重下場，對整個演藝界連鎖性的影響十分巨大。

范冰冰因為參加了施建祥的電影而引爆「陰陽合同」風暴，因此有媒體稱，認識施建祥應該是范冰冰與其他多位明星最後悔的事。圖為范冰冰獲得大陸電影金雞獎最佳女主角。（圖／中新社）

范冰冰被曝光的陰陽合同是來自於影視界名人崔永元的爆料，他公布合同資料時不慎出了范冰冰的名字，同時被扯進的數名演藝人員都指向與快鹿集團相關的電影及其幕後的投資人──施建祥及其籌資拍攝的電影《大轟炸》，此時施建祥早已因總金額高達434億元人民幣非法集資與金融詐騙遭到通緝，丟下一堆爛攤子後逃亡美國，該集團所屬公司被判處罰金數十億元人民幣，相關負責人與高管共12人獲判15年至9年不等的有期徒刑。法院清算公司後發現虧空達164億元人民幣，受害投資者總數達26萬人。

施建祥擔任製片的《大轟炸》找來許多中外電影界大咖如布魯斯威利、梅爾吉勃遜、范冰冰等明星助陣，最後電影沒有完成。（圖／網路）

整個金融詐騙案關鍵負責人施建祥1964年出生於上海，早年經營印刷業，在大陸經濟快速起飛的1990年代，他意外獲得西方石油公司華東地區代理權，積累了第一桶金。此後他收購了幾家瀕臨破產的上海國企，成立上海快鹿電線電纜公司，並以為基礎向房地產電器、服裝、貿易等諸多領域擴張，後來發現這樣賺錢太慢，因此把眼光轉向金融領域，在當時相關法規制度尚不建全時，他旗下金融公司佈局進展飛快，後來更成功搭上網路小額貸款(P2P)的快車，短期之內成立了十多家P2P公司。

施建祥讀書不多，極喜好與演藝界名人往來，經常以金主身份參加演藝界與有演藝名人支撐場面的商界活動，累積了28個商界與影視文化界的各式頭銜。（圖／新華網）

由次充沛的資金來源，加上他強大的社交能力，快鹿集團發展十分迅速。施建祥讀書不多，極喜好與演藝界名人往來，經常以金主身份參加演藝界與有演藝名人支撐場面的商界活動，累積了28個商界與影視文化界的各式頭銜。尤其是有明星與媒體聚集的場合如頒獎典禮、明星豪華婚禮，最後也投資了影視公司，成為電影製片人。他旗下的大銀幕電影投資公司開業時，前來捧場的眾星雲集，場面堪比電影節走紅毯。他生日宴會上大量明星與名人出席，許多明星甚至親自上場表演，加上媒體加力鼓譟，成為影視界的最熱鬧的話題。

2016年第88屆奧斯卡金像獎頒獎盛典前夜，施建祥（右1)大手筆地在好萊塢舉辦了「奧斯卡快鹿之夜」，請來大量西方明星捧場，如圖中有奧斯卡獎得主強．沃特（右2）與大陸名演員劉曉慶（右3）。（圖／中新社）

施建祥對演藝界的胃口不只如此，他籌拍電影時還到好萊塢去做宣傳，2016年第88屆奧斯卡金像獎頒獎盛典前夜，他大手筆地在好萊塢舉辦了「奧斯卡快鹿之夜」，請來大量西方明星捧場，其中有不少都是奧斯卡的得主，在當時引起不小的轟動。此外他還參加美國政界竹募款活動，藉此與政界名人合影，拿照片來當宣傳工具。

施建祥也喜好參加美國政界的募款餐會，圖為施建祥在川普募款餐會上。（圖／網路）

對很多小投資者來說，這些國內外的明星與名人捧場等於是為施建祥的快鹿集團背書，集團內的金融商品則乘勢大賣。據了解，快鹿集團內擁有數十家網路金融與理財商品公司，他利用這些公司籌劃其「網路+金融+電影」的商業模式，宣布要在2016年投資100億人民幣於8家電影公司與1家發行公司，6成投資在大陸國內，4成與好萊塢合作。

施建祥好與明星往來，也利用他們為自己與企業的形象背書。圖為《大轟炸》開拍的記者會上，許多國際電影巨星都來參加。（圖／網路）

施建祥的做法是拿拍電影為工具，找來大量知名明星參與，再透過旗下金融公司把電影票房打包成理財商品出售。如此電影還沒拍完，投資金額已完全回收。接著把與電影相關的公司整合起來在A股與港股上市，電影一宣傳就先炒作股票，在《葉問3》這部電影上，找來香港電影界名人組成控股公司，與其他投資公司聯手購入電影收益權，電影上映後票房果然極佳，相關公司股價迅速飆漲超過8倍。但不久後，被查出《葉問3》票房造假，股價又跌回原狀，公司還被罰款數千萬元人民幣。

電影票房造假與金融商品炒作失敗後，整個資金鏈中斷，快鹿集團立即爆發資金鏈危機，各家金融公司被投資者擠兌，幾個非法集資平台也被立案調查，相關負責人陸續被逮捕。施建祥很快地溜到美國避難，據說生活過得逍遙自在，還在加拿大與新女友結婚。現在被美國司法部起訴，還不知會不會遣送回大陸，如果真的遣返，大陸演藝界包括范冰冰等大量沾上施建祥的明星心們，恐怕又得難過好一陣子了。