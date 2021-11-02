10月27日，一樁纏訟多年的掏空案，從一審重判、高院撤回，進入最高法院更二審，原定宣判結果「再開辯論」，被告台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明已坦然，這十多年來不但沒債留台灣，努力瘦身減債走出600多億債務陰影，重新復活，如今第三代也站上檯面。

就在更二審前兩天，宏國集團在台北市西區推出「宏國大道城二期」百億大案，而這間57年老字號過去20年零推案，現在以新品牌策略再度和大家見面的重要舞台上，站著一位長相帥氣、打扮時髦的年輕人，「『五感十築』是在父親林鴻明指導下，帶著我和姊姊一起成立，我是五感十築的執行長，也是宏國大道城的負責人，我的名字叫林柏源。」這一刻，宏國集團正式傳承到第三代。

首次登場的34歲林柏源，2013年完成學業回台後，曾在華雄營造累積實務經驗，現任宏國集團副董事長特助，今年低調結婚未曝光，此番亮相立刻成為媒體寵兒。

「宏國大道城」是林柏源進入家業後主導的第一案，他趁勢宣傳老品牌有了新定位「綠建築」、「健康建築」。「這些年和父親不斷思考建築對人的定義，也問自己，（宏國）沉寂這麼久，重新出現在大家面前該是什麼樣貌，五感十築核心價值就是珍惜環境資源也珍惜客戶，創造人與環境共生的宜居住宅。」「希望客戶重新認識我們，宏國跟以前不一樣了！」

宏國線上銷售的百億大案「宏國大道城」導入第三代五感十築「綠建築」、「健康建築」概念，負責主導的第三代林柏源表示，「綠建築是宏國的企業社會責任，健康建築則是宏國對消費者的責任。」（圖／王永泰攝）

「我從小對開發建設就有興趣，但也曾跟爸爸說過，要我單純把蓋房子當賺錢工具，我就沒什麼興趣，所以爸爸對我的想法給的空間還滿大的。」林柏源告訴CTWANT記者，第三代另創「五感十築」品牌推綠建築，是「玩真的」。

他口中的宏國第三代，指的是姊弟三人組，大姊林鈺芳長年專攻綠建築研究，林柏源則是土木工務專業，因此一個擔任創新長，一個為執行長相輔相成，還有剛回台灣的小弟林柏賢，則擔任財務長。談起姐弟3人，林柏源笑稱，「大家看外表會以為弟弟是哥哥，姊姊是妹妹，我沒差我在中間。」撇開事業話題，林柏源顯露出姊弟好感情。

而3人都是建築相關專長，歸功於林鴻明的栽培。過去林鴻明在興建台北101時，就常帶著3名兒女巡工地，從小耳濡目染。林鈺芳曾透露，高中時爸爸在蓋101，她就像個小跟班跟前跟後；回想起當年過程，林柏源坦言完全看不懂，「爸爸說，『現在看不懂，多看就懂了。』確實，畢竟有很多技術有團隊負責專業，但一個領導者什麼都要略懂一些，才不會有盲點。」

提到宏國綠建築推手，林鴻明的大女兒林鈺芳可說是大功臣，她外表清秀、身材纖細，但談起專業，常以激烈的方式提醒眾人注意生態環境，笑稱自己彷彿像是個「憤青」。（圖／林鈺芳提供）

其實早在今年初，林鈺芳就以餐敘形式首度和媒體互動，侃侃而談綠建築理念，也為宏國下一步計畫暖身。隨後不久林家阿嬤、宏國集團董事長林謝罕見又帶著林鈺芳一同出席宜蘭宏國木業舊址五結開發案的開工典禮。

當時林謝罕見就提到，宏國木業由老董事長林堉琪開闢建廠，並由長子林鴻明接手經營，現在這片基地傳承至第三代孫女林鈺芳手上進行開發，這是累積三代的情誼。

此番「宏國大道城」2108坪基地是宏國42年前取得，並由林家次子林鴻道負責整合周邊土地，最後轉由林鴻明帶著林柏源一起發包，同樣具有家族傳承意義。「宏國大道城」為五感十築理念導入的第一建案，宏國第三代新鮮人能在老品牌中玩出什麼花樣，大家相當期待。

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