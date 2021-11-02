24日下午1時11分，宜蘭發生規模6.5有感地震，北台灣劇烈搖晃，當時位在全台最高樓台北101上班和用餐的民眾，各個驚慌失措，唯有一人淡定的繼續吃著飯，那就是當年負責台北101設計營造的宏國集團副董事長林鴻明，據了解，地震當下他正和長子林柏源在85樓用餐，對於自家營建品質信心滿滿，未有一絲害怕，還淡定地說「以前在101上班就經常發生。」

台北101為宏國集團等民間企業發起的台北金融大樓公司，於1997年從台北市政府取得建築用地後進行開發，耗時5年興建，期間經歷921大地震和多個颱風，不僅曾是世界第一高樓，還是全球第一座與颱風地震共存的摩天大樓。

據林家人透露，林鴻明從小夢想就是蓋一棟摩天大樓，殊不知這個願望執行難度極高。林鴻明曾說，台北101結構體需要的強度及韌性前所未見，許多人對這項計畫抱持懷疑態度。不僅如此，他還面臨龐大資金壓力，但林鴻明仍下令，要求團隊不必求快，務必以最高標準施工。

林鴻明在2009年擔任台北101董事長任內進行為期一年半、耗費6000萬的綠化改造，讓台北101成為全球最高綠色建築。圖為時任董事長的林鴻明（右）與KPMG安侯會計師事務所簽署10年「綠租約」。（圖／報系資料庫）

除了設計興建一手包辦外，林鴻明也在2009年擔任台北101董事長任內進行為期一年半、耗費6000萬的綠化改造，一年能省下2000萬能源費用，3年就回收了成本，同時也申辦環保綠建築黃金標準的LEED認證，2011年取得白金級認證，成為全球最高綠色建築。

林鴻明在經歷過世界級建築興建後，視野達到了新境界，回歸宏國後，開始思考如何為新宏國定位、導入國際趨勢。林家第三代、現任宏國副董事長特助的林柏源說，「過去5年我陪著父親（林鴻明）一起尋求答案，於是把在101綠建築的成功模式帶回宏國創立『五感十築』新品牌。」

提到宏國綠建築推手，林鴻明的大女兒林鈺芳可說是大功臣。林鈺芳擁有美國綠建築LEED AP專業證照，擔任五感十築的創新長，外表清秀、身材纖細，但談起專業總是語出驚人，用激烈的方式提醒眾人注意生態環境，笑稱自己彷彿像是個「憤青」，還透露從小對節能減碳的重視是受到阿嬤林謝罕見的影響，「阿嬤是一個很勤儉的人，現在在住家屋頂種菜，用的還是雨水回收的水。」

綠建築的推動計畫前期，林鈺芳以自家大樓進行實驗，2017年成功改造宏國集團總部大樓的空調設備及通風路徑，並安裝新風系統，使大樓大幅節電40%，節水20%，並取得全球性權威機構UL的「建築室內空氣品質」認證。

「我姊一直希望把生態破壞做到零。」林柏源說，我們參考國內外綠建築標章建立了10項建築標準，導入在宏國的新建案中，除了代表對客戶的承諾，也是對自己的要求。目前，宏國於北市的百億大案「宏國大道城」也採用與宏國大樓相同的全棟式新風系統，透過即時空氣品質監測，改善室內空氣；外牆飾板、陽台欄杆捨棄一般常見的鋁板，改採使用壽命更長的不銹鋼等等，創造住宅最高性能與永續價值。

北市的百億大案「宏國大道城」為導入「五感十築」綠建築概念第一案，創造住宅最高性能與永續價值。（圖／王永泰攝）

林柏源也透露，雖然五感十築是兩姊弟在主導，但也加了父親的理念。「父親堅持結構安全為第一優先考量，所以仔細看10項標準的第一個就是『十足安全』，所有立面設計只要結構有一點點覺得不妥，寧可放棄造型，包含用的建材。」

「只要跟健康及安全相關，我們都不會妥協！」林柏源說，不管房價高低，未來宜蘭的五結開發案也會採用同等標準，「父親考慮的都不是10、20年，而是希望即便他不在人世，房子也依舊安全、耐用。」

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