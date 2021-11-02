宏國集團第三代接班正式啟動，談到宏國的歷史，相當具故事與傳奇性，那可曾是富可敵國的企業集團，因過度投資於2000年時爆發財務危機，負債高達605億元天文數字，幾乎無人看好能有翻身的一日，卻在宏國阿嬤、集團董事長林謝罕見領導下，用10年絕地大翻身，創下台灣企業史上最短時間內還債最多的紀錄。

宏國第一代集團創辦人林堉琪為「三重幫」一員，家族最早從輪胎修補店起家，後來轉為經營米廠，與佃農、地主建立良好關係，使林家日後有機會大量收購淡水、三重一帶土地打下基礎，70年代在新北市蓋了大批公寓，賺了錢又再投入買地蓋房，財富因此快速累積，為早期的宏國奠定深厚根基。

事業正值起步，1977年林堉琪卻因直腸癌於44歲逝世，由於當時第二代長子林鴻明也才22歲，因此由遺孀林謝罕見主持家業。80年代初，林謝罕見在天母推出著名的「甲桂林」社區，賺進鉅額利潤，集團實力日益壯大。

90年代更是宏國的全盛時期，象徵「宏國王朝」的宏國大樓落成啟用；1994年入主中聯信託，正式跨入金融業；1995年借殼泰瑞興業後改名為林三號；1988年設立國裕開發，接管台北希爾頓大飯店，正式踏入飯店業；1996年接手墾丁凱撒飯店並規劃上市；1997年成立台北金融大樓公司並取得101大樓開發權，讓宏國集團的聲勢來到頂峰。

2004年宏國與遠東集團簽訂BR4（現今的SOGO復興館）開發案，被視為反轉關鍵，讓宏國後續得以展開大規模的資產活化計畫。圖為2005年上樑典禮，由時任台北市長馬英九（右2）與遠東集團董事長徐旭東（中）等人共同主持。（圖／報系資料庫）

1997年，台灣爆發金融危機，股市、房市首當其衝，雖然擁有林三號、中聯信託等股票上市公司，以及投資墾丁凱撒飯店、希爾頓大飯店、宏國象籃球隊、大成報等，但主力依舊是房地產，1999年碰上921大地震，房市低迷，林鴻明又因「金尚昌（前身為林三號）掏空案」遭調查，宏國也跟著陷入空前危機。

2000年，宏國召開債權銀行會議，希望銀行不要抽銀根，反而成為壓垮宏國的最後一根稻草，宏國數十億銀行額度全遭凍結，周轉出現困難，財務危機正式引爆，使其不得不提出瘦身計畫。

當時，許多人認為宏國沒救了，甚至勸林家「乾脆籌一筆錢去大陸發展」。回顧這段艱辛的過程，林家第二代次子林鴻道曾透露，如果沒有母親林謝罕見，宏國今天不可能再站起來，「當時她堅持勇於面對，強調不要債留子孫。」於是林謝罕見情商宏國老臣江淳信、林南聰及蔡裕隆，3人被稱為宏國東山再起三劍客，幫助宏國走向重建之路。

2004年宏國與遠東集團簽訂BR4（現今的SOGO復興館）開發案，被視為反轉關鍵，遠東集團以約70億代價租用30年的地上權，除出資50億元興建，還一次預付30年租金共20億，讓宏國得以展開大規模的資產活化計畫。退出鎂光燈焦點將近20年的宏國集團，用5年時間重整，10年時光處理605億鉅額債務，5年前第三代回來接班時，林謝罕見已完成不願債留子孫的心願，據了解，宏國名下土地還有幾百甲，遍布北台灣，未來將逐一開發，等著第三代集團新血重新擦亮招牌。

2000年宏國陷入空前危機，林謝罕見情商宏國老臣、宜蘭縣前副縣長江淳信（前排左2）回鍋擔任總經理處理債務問題，幫助宏國走向重建之路。圖為2006年太平洋SOGO百貨復興館開幕，江淳信以宏通開發總經理身分為新館進行剪綵儀式。（圖／報系資料庫）

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