PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

總統蔡英文10月30日與200位高中生對談時，提出用「英文檢測取代升學英文考科」的想法，讓許多家長及老師擔心升學制度又要改變。教育部部長潘文忠1日表示，明（111）年大學考招制度都已公布，學測或分科測驗都會按原規畫進行，絕對不會改變，但未來可思考推動的可能性。而針對蔡的提議，不少網友諷刺問：「報名費總統要出嗎？」

《中國時報》2日報導指出，蔡英文10月30日和200位高中生對談，有學生提問，明年首度上路的大學分科測驗，將不再考國、英科目，而是由大學決定是否參採學測的國、英成績，壓力反而更大。蔡回覆，現在國中會考、大學學測和統測均有英文考科，或許可考慮一種檢測制度取代英文考試，學生可隨時考，以降低一次升學考試決定命運的情況。換句話說有一個像托福或者其它的制度，只要準備好了就去試，隨時考隨時測，就可以有很多的機會。

對此，潘文忠1日回應，111年大學考招制度已經公布，關於學測及分科測驗都會按照原規畫內容實施，絕不會更改，但對於總統的主張，教育部將和招聯會思考，未來推動的可能性。

蔡英文「英檢取代考科」的說法迅速在網路引發熱議，網友灌爆PTT論壇與臉書相關新聞連結留言：「報名費總統要出嗎？」「果然是出生在小康以上的家庭，沒苦過」、「這樣頂大應該都有錢人唸的」、「看看一堆私小還沒畢業就拿金色證書」、「一次一千元，或許你拿出來很簡單，但這是多少家庭的幾頓飯？而且，這還只是考一次一科英文試的費用」、「總統果然是千金小姐出身」、「多少普通清寒家庭付不出錢來」、「那就政府出錢啊，那麼簡單」。