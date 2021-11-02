工業電腦廠艾訊(3088)受惠美系客戶博奕設備急單拉抬，2021年第三季業內外皆美，稅後淨利倍增達1.35億元、每股盈餘（EPS）1.59元，雙創2年來高點、亦為歷史第四高。累計前三季稅後淨利3.01億元、年增達26.18％，每股盈餘3.57元，優於去年同期2.91元。

艾訊第三季合併營收創15.47億元新高，季增達40.47％、年增達34.62％。毛利率雖降至33％的近1年半低點，但營益率「雙升」至11.84％的近9季高點。配合業外轉盈挹注，稅後淨利1.35億元，季增近1.96倍、年增達1.23倍，每股盈餘1.59元，雙創歷史第四高。

累計艾訊前三季合併營收36.17億元，年增6.43％、創同期次高。毛利率34.32％、營益率8.96％，優於去年同期33.7％、8.72％。配合認列處分利益使業外收益跳增1.59倍，使稅後淨利3.01億元、年增達26.18％，每股盈餘3.57元，優於去年同期2.91元。

艾訊受惠美系客戶博奕設備急單湧現、部分客戶提前拉貨，配合零組件缺料稍有紓緩，帶動9月合併營收跳升至6.53億元、第三季合併營收達15.47億元，雙創歷史新高。雖因博奕訂單貢獻增加使毛利率承壓，但在費用控管得宜下，本業獲利仍顯著回升。

展望後市，艾訊對第四季營運維持審慎樂觀，表示博奕訂單需求仍強，預期第四季營收雖較第三季新高下滑，但仍可持穩高檔，零組件供應及船運狀況為主要變數。明年展望亦維持審慎樂觀，預期至少可維持個位數成長，動能端視零組件供應狀況而定。