老字號食品廠愛之味(1217)創辦人陳哲芳在10月31日晚間因急性心肌梗塞安詳辭世，享壽81歲。

陳哲芳已在2018年將愛之味董事長一職交棒給擁有食品工程博士學位的兒子陳冠翰，自已則以法人代表出任愛之味董事。

陳哲芳出生於1941年，並創辦耐斯集團，1971年創辦食品廠愛之味，並跨足生技及相關飯店事業，還更進一步跨足金融事業等。