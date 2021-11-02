《食品股》愛之味創辦人陳哲芳辭世 享壽81歲 07:442021/11/02 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老字號食品廠愛之味(1217)創辦人陳哲芳在10月31日晚間因急性心肌梗塞安詳辭世，享壽81歲。 陳哲芳已在2018年將愛之味董事長一職交棒給擁有食品工程博士學位的兒子陳冠翰，自已則以法人代表出任愛之味董事。 陳哲芳出生於1941年，並創辦耐斯集團，1971年創辦食品廠愛之味，並跨足生技及相關飯店事業，還更進一步跨足金融事業等。 耐斯集團總裁陳哲芳辭世 享壽81歲 耐斯集團陳哲芳辭世 享壽81歲 #愛之味 #陳哲 #創辦人 #享壽 #食品廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛之味創辦人、耐斯集團總裁陳哲芳病逝 享壽81歲 17:252021/11/01 財經 前外交部長歐鴻鍊肝癌病逝 享壽81歲 10:372021/11/01 政治 前外交部長歐鴻鍊病逝 享壽81歲 04:102021/11/02 政治要聞 開卷書摘》馬斯克入選penny pincher富豪排行榜 學多種「小氣」說法 07:012021/11/02 生活 《生醫股》泰福董座挑大梁 朝商業化進擊 11:592021/11/01 財經 追懷張永祥寫下的電影輝煌年代 04:102021/11/02 藝文副刊 提拉米蘇之父逝世 享耆壽93歲 11:422021/11/01 國際 臉書、微軟兩大客戶撐腰 外資點名緯穎登千金 04:102021/11/02 財經要聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 12:072021/11/01 財經 KO榜風雲變色！《終極一班》首部曲最紅10人 美妝天后竟然也曾出演 09:292021/11/01 娛樂 中華汽車贈車予小草書屋 幸福守護計畫10號車駛進桃園 20:582021/11/01 寶島 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 元宇宙、新能源、原物料 三ㄩㄢˊ概念股拉風 - 財經要聞 - 工商時報 「大賣空」本尊被軋爆後 馬斯克傳奇帶旺哪些台廠 - 財經 上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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