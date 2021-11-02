金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式多重資產型「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別80億元、外幣級別等值新台幣120億元，由永豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及南非幣計價發行。

證期局指出，「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」可同時投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准可投資項目，且投資於上述任一資產種類的總金額，不得高於基金淨值的70％。

證期局表示，「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的50％，且投資於「科技趨勢」概念的有價證券總金額，不得低於基金淨值的60％。