過去有不少民眾購買自助餐，因結帳價格不如預期，和店家發生爭執的狀況。近日一名男網友表示，自己是自助餐的常客，但對於浮動的價格也常常很有感受，好奇買自助餐要怎麼夾菜，才不會被坑錢，疑問曝光後，立刻有老饕分享，只要跟店家說「我主菜加副菜，只要60元」，這樣就能控制預算。

原PO日前於PTT八卦板指出，前幾天看到一則新聞稱有民眾到自助餐只夾三塊雞肉和一份青菜，就要價95元，讓他非常震驚，透露自己也常常靠自助餐解決三餐，因菜色多樣，比較不會吃膩，但對於店家「用心情喊價很感同身受」。

原PO說，自己常常夾到100元，還是吃不飽，但自家附近也沒有其他更好的選擇，只能硬著頭皮買，好奇問「有沒有建議怎麼做，才能遏止這種事情一再發生？」

貼文曝光後，不少網友也加入討論，「換店買不然就乖乖吞了吧！客層不同不差你」、「嘴巴甜一點，問阿桑說美女這樣多少？」、「買便當式的啊！一主菜三配菜那種，價格寫在牆上的那種」、「以前在外地買自助餐幾口菜就快200元，嚇到」。

不過也有饕客分享買自助餐密技，「我都直接說主菜加副菜60元」、「我都說我要買60元，店員多夾是店員的問題」、「我家這邊都有店員幫夾，錢都固定的生意很好，每次點啥都知道多少錢，從沒被亂算過，而且不用自己夾很輕鬆」。