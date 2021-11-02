一名車主分享近日發生的趣事，10月底去買飲料才剛坐上駕駛座，後座門就被打開，一名男子與他深情對望後，立刻羞澀道歉，接著便走到前面的BMW開車離去，誤將HONDA誤認成BMW的狀況，讓原PO忍不住興奮地說「感謝你對HONDA的肯定！」貼文吸引近7千人朝聖，不少人笑說，價差幾百萬的車被認錯，真的是畢生榮耀。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，10月30日買飲料的時候，將車子停在一輛BMW的後面，結果他買完飲料上車後，突然有人打開後座的車門，想要把手中的飲料放到車上，結果兩人尷尬的深情對望後，對方緊急關門並羞澀地向他道歉，接著就走向前方的BMW打開後座車門。

男網友指出，當時他想說「人難免會上錯車！」沒想到對方放完飲料後，竟然直接走到駕駛座上車，就這樣揚長而去，讓他驚訝直呼「X是車主！是車主！就XX的是車主。這位車主，如果您也是廢友，我想跟你說，感謝您對HONDA的肯定。」

貼文吸引近6000多位網友朝聖討論，「很嗨吧！價差幾百萬的車被認錯」、「副駕認錯車就算了，車主自己還認錯，價錢差很多」、「瞬間H的價值都上來了」。不少網友則推測BMW的車主原本也是開HONDA的車，最近剛換不習慣，或是他其實有兩台車，然後忘記今天到底開哪台出門。「可能是他人生第一部車，所以很難忘」、「其實他兩台都有，一時錯亂，我也常要回憶一下今天開哪台、停哪裡」。

後來原PO在昨天發文更新後續，在他發文分享上錯車的故事以後，BMW的車主竟然私訊他了，讓他驚訝地說「原來真的能在爆廢交到朋友」，雖然不是可愛的妹子很可惜，但車主是位長相斯文的男生，雖然是被上錯車，但他其實蠻高興的。