美國再捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗昨下午抵台，對此，藍委鄭正鈐除感謝美國的善意外，也抨擊蔡政府接受的捐贈比買到的到貨量還多，這樣無能的效率，不知道要害死多少人？

對於美國再次捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗，鄭正鈐昨（1日）在臉書發文表示感謝的同時，也對蔡政府疫苗政策的無能感到氣憤。鄭批評，台灣目前到貨的疫苗中，其中由國際與民間企業、團體捐贈的共約1678萬劑，政府購買的僅到貨約1200多萬劑，接受捐贈的比政府買的到貨量還多；鄭直言，如果不是靠國外與民間企業、團體捐贈，蔡政府這種無能的效率，不知道要害死多少人？

鄭正鈐稱，蔡政府的疫苗政策號稱採取進口、國產、代工3條路線並進策略，但進口疫苗的採購與到貨不如預期，靠著捐贈民眾才打得到疫苗；而國產的高端疫苗，未做3期試驗，不但保護力完全是問號，美國11月8日將實施入境新制，所有入境旅客，都要完整接種美國FDA或WHO所核准疫苗，但高端疫苗並不在名單內。鄭痛批，蔡政府瘋狂推銷高端疫苗，卻讓打了高端疫苗的台灣人民去不了美國，更讓人質疑蔡政府與高端之間的各種連結。

至於疫苗代工，鄭正鈐指出，去年AZ疫苗研發團隊曾找台灣代工，衛福部長陳時中證實拒絕，而原因除了對方要求3億劑有困難之外，另一方面就是「有人不太喜歡這樣子」，至於「有人」到底是誰？陳時中以一貫「絕對不能講」的態度堅持到底。

鄭正鈐稱，COVID-19疫苗從研發到代工都成為各國積極卡位布局的重要戰備物資，韓國早在今年7月就已爭取到AZ、莫德納等疫苗代工生產的協議。韓國總統文在寅8月初亦宣布，將投注折合192億美元的國家經費，輔助韓國企業升級改造，在2025年之前、躍居全球第5大疫苗生產國之列。鄭正鈐感嘆，相較於韓國政府的積極，台灣的疫苗戰略布局卻仍在只聞樓梯響的階段。