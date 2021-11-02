台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前3季每股盈餘為12.98元，富邦媒旗下通路momo購物網全力搶攻雙11商機，11月1日短短一小時站上湧入較日均成長2倍的人流；4.5倍的訂單數，催出為日均業績9倍成長的銷售佳績。

網購年度盛典雙11即將來臨，富邦媒雙11暖身慶開跑首日即創下佳績，旗下通路momo購物網11月1日凌晨0點至1點，短短一小時站上湧入較日均成長2倍的人流；4.5倍的訂單數，催出為日均業績9倍成長的銷售佳績！

momo雙11暖身慶為全方位滿足消費者購物慾，11/1-11/8推出「八大品類日」，天天精選商品輪番獻上超狂優惠價；momo也公布「暖身慶教戰守則」，教消費者11月1日到11月8日「購物金怎麼領、好物何時買、豪禮如何拿、怎麼結帳最划算」。

受惠於中秋節、中元節、父親節、情人節等「節慶商機」暢旺買氣，第3季合併營收約209.1億元，年增34.16%，創歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為11.97億元，年增81.4%，歸屬於母公司稅後盈餘6.98億元，年增66.5%，為歷年同期新高，已追溯無償配股影響每股盈餘(EPS)3.83元，累計1月至9月合併營收約615.27億元，年成長32.25%，稅後盈餘約23.64億元，年增77.5%，業已追溯無償配股影響之每股盈餘12.98元。